Gegen 13'000 Langlauffans wollen am kommenden Sonntag beim Engadin Skimarathon dabei sein. Für die Loipen fehlt es an Schnee – und die Wetterprognosen sorgen bei den Organisatoren für Nervosität.

Am Sonntag, 12. März, versammeln sich wieder Tausende Langläuferinnen und Langläufer im Oberengadin zum 53. Engadin Skimarathon. Der fehlende Schnee treibt die Organisatoren des traditionellen Volkslaufs um. Darum kommen heuer spezielle Massnahmen zum Zug – insbesondere auf den Oberengadiner Seen, die Teil der Marathonstrecke sind.

Es ist eine Nervosität da. Anders als in anderen Jahren.

Das Eis auf den Seen ist mittlerweile dick genug. Aber es fehlt der Schnee, um die Loipen zu präparieren. Darum ist in diesen Tagen ein spezielles Pistenfahrzeug an der Arbeit. Eine Fräse raspelt die oberste Eisschicht ab und macht Schnee daraus. So erklärt es Robert Jörimann, der Loipenchef der Gemeinde Silvaplana gegenüber dem «Regionaljournal». Das über fünf Tonnen schwere Gefährt – mit einem Werkhof-Mitarbeiter am Steuerknüppel – leistet ganze Arbeit: Wo vorher noch glasiges Eis war, zieht sich jetzt eine Spur mit weissem, hartem Schnee durch die Landschaft.

Engadiner 2023 – die Vorbereitungen laufen

1 / 5 Legende: Eine weisse Loipe, links und rechts dominiert braun. Auch auf dem Abschnitt vor Samedan fehlt Naturschnee. SRF/JULIA VIGLINO 2 / 5 Legende: Auch auf dem Silvaplanersee fehlt es an Schnee. Auf diesem Abschnitt werden rund 13'000 Teilnehmende Richtung St. Moritz laufen. SRF/JULIA VIGLINO 3 / 5 Legende: Wenig Schnee auch bei der Surlej Brücke mit Blick Richtung Sils. Die Läuferinnen und Läufer verlassen hier das Land und wechseln auf die Loipe auf dem Silvaplanersee. SRF/JULIA VIGLINO 4 / 5 Legende: Am Ufer des Silvaplanersees sind Wasserlöcher zu sehen, in denen Enten baden. Das Eis, wo sich die Seeloipe befindet, ist mit rund 40 Zentimetern aber dick genug für die Durchführung des Engadin Skimarathon. SRF/JULIA VIGLINO 5 / 5 Legende: Das spezielle Pistenfahrzeug mit «Schwimmflügeln» an den Seiten und einer Fräse hinten. Mit der Fräse wird die Seeoberfläche aufgeraut. Aus dem zerstossenen Eis wird die Loipe präpariert. SRF/JULIA VIGLINO

Das Eis ist aktuell 40 Zentimeter dick. Genug dick, um das Pistenfahrzeug zu tragen. Von diesen 40 Zentimetern werden zehn Zentimeter für das Rennen abgeraspelt. «Ein grosser Aufwand im Vergleich zu anderen Jahren», sagt Robert Jörimann. Auf der ganzen Marathonstrecke gebe es wegen des fehlenden Schnees Mehrarbeit. Die Loipe besteht zu 80 Prozent aus Kunstschnee.

Absage unwahrscheinlich

Die letzten Tage vor dem Grossereignis seien immer schon anstrengend und sehr intensiv gewesen. Heuer schwinge aber mit dem wenigen Schnee auch die Unsicherheit mit über die Durchführung. Das sei tatsächlich sehr belastend und gehe an die Nieren, sagt Geschäftsführer Menduri Kasper. Aktuell könne er aber sagen: «Moll, der Marathon kann stattfinden.»

Entscheidend für das Rennen am Sonntag ist das Wetter in den nächsten Tagen. Es ist Niederschlag angesagt. Wegen der hohen Temperaturen könnte es auch regnen, statt schneien im Engadin. Viel Regen wäre fatal für den Marathon und könnte eine Absage zur Folge haben. Daran will Menduri Kasper gar nicht denken. Als Geschäftsführer des Engadin Skimarathon macht er sich mit den aktuellen Wetterprognosen viele Gedanken und er sorgt sich. Er sei nervöser als in anderen Jahren. Auf den Samstag, ein Tag vor dem Marathon, ist viel Schnee angesagt. Auch das wäre eine Herausforderung.

Volkslauf seit 1969 Box aufklappen Box zuklappen Der Engadin Skimarathon ist die grösste Breitensportveranstaltung der Schweiz und der zweitgrösste Langlaufevent weltweit. Seit 1969 laufen Tausende Teilnehmende am zweiten Sonntag im März die Marathonstrecke über 42 Kilometer von Maloja bis S-chanf. Bereits sieben Jahre nach der ersten Austragung 1969 hat die Teilnehmerzahl 1976 erstmals die Zehntausendergrenze überschritten. Heute nehmen jährlich rund 14'000 Teilnehmende aus über 60 Nationen am Langlauferlebnis im Oberengadin teil. Bei der 50. Austragung im Jahr 2018 musste die Anmeldung nach 14'200 Teilnehmenden erstmals in der Geschichte geschlossen werden. Auf dem Programm der Marathonwoche stehen zudem der Engadin Halbmarathon, der Engadin Frauenlauf und der Engadin Nachtlauf.

Egal ob Regen oder viel Schnee. Das Organisationskomitee hat verschiedene Varianten in der Schublade. Sollte es nicht anders gehen, könnte man von Sils oder Silvaplana aus starten. Nur schade: Der Engadiner wäre kein Marathon mehr, weil die Strecke dann kürzer als 42 Kilometer wäre.