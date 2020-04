Der Ticker startet um 6:50 Uhr

17:41 Wann öffnen die Schulen wieder? Unicef und Vertreter von Schweizer Kinderschutzorganisationen machen sich Sorgen um das Wohl der Kinder in der Schweiz – vor allem wegen der Schulschliessungen und der eingeschränkten Bewegungsfreiheit. Sie wünschen sich eine möglichst rasche Wiederaufnahme des Schulunterrichts, vor allem für die jüngeren Schülerinnen und Schüler bis zwölf Jahre. Doch in Lehrerkreisen herrscht Skepsis – zu schwierig sei es, die Distanzregeln im Schulbetrieb einzuhalten. Audio Die Forderung nach Schulöffnungen wird laut 06:24 min, aus Rendez-vous vom 01.04.2020. abspielen. Laufzeit 06:24 Minuten.

17:29 Armee lockert Urlaubssperre – in dringenden Fällen Die momentanen Armeeeinsätze dienen prioritär der Unterstützung des Gesundheitswesens. Wiederholungskurse, welche unmittelbar einen Nutzen für die Einsatzunterstützung haben, werden durchgeführt – andere nicht. Nun gibt die Armee bekannt: In ganz dringenden Fällen gewährt die Armee auf Antrag, und nach entsprechender Prüfung, seit dem 31.3. auch wieder Urlaube.

16:46 Unterbruch der Testfahrten am Ceneri-Basistunnel Bis auf weiteres müssen die Testfahrten im Ceneri-Basistunnel unterbrochen werden. Der Grund: Der vorgeschriebene Mindestabstand von zwei Metern kann im Führerstand nicht eingehalten werden. Aus diesem Grund hätten die Alp Transit Gotthard AG (ATG) und die SBB entschieden, den Testbetrieb bis am 19. April auszusetzen, wie die ATG mitteilte. Ende April kann das Bundesamt für Verkehr und die SBB einschätzen, ob die geplante Eröffnung des Ceneri-Basistunnels im Dezember gefährdet ist. Legende: Eventuell ab Ende April wieder für Tests befahren: Der Ceneri-Basistunnel. Keystone

16:28 Menschenrechtsorganisation mit Lob und Tadel Amnesty International begrüsst die Entscheidung des Bundesrats, aufgrund der Coronakrise die Unterbringungskapazitäten zu verdoppeln, zusätzliche Gebäude zur Verfügung zu stellen und die Kantone bei der Verteilung der Asylsuchenden zu entlasten. Gleichzeitig bedauert die Organisation, dass die Asyl- und Wegweisungsverfahren weiterhin durchgeführt werden. Amnesty hält an ihrer Forderung nach einem Moratorium von Befragungen und von Wegweisungsentscheiden fest. Zudem müsse die Pandemievorsorge in vielen Asylzentren dringend verbessert werden.

15:59 Studie geht von 7-fach höherem Sterberisiko aus Das Coronavirus ist vor allem für ältere Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich, das ist bekannt. Inzwischen weiss man aber auch: Es kann auch jüngere Menschen schwer treffen, vor allem wenn auch sie Vorerkrankungen haben. Renommierte Wissenschafter haben dazu Zahlen zusammengetragen. Ihre Studie wurde im Fachmagazin «The Lancet, Link öffnet in einem neuen Fenster» publiziert. Laut SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis belegen die Zahlen, dass ältere Menschen tatsächlich stärker betroffen sind. «Bei den über 60-Jährigen steigt die Sterberate rasch an und liegt bei den über 80-Jährigen schliesslich bei knapp neun Prozent.» Aber auch junge Menschen sind unter den Todesopfern. «Es sind deutlich weniger. Aber auch für sie ist das Risiko, am Coronavirus zu sterben, deutlich höher als bei einer normalen, saisonalen Grippe, weil sie an der Grippe seltener erkranken.» Die Studie geht davon aus, dass insgesamt 0.7 Prozent aller Infizierten sterben. «Das ist deutlich weniger als zunächst geschätzt wurde, aber doch rund siebenmal mehr als bei der Grippe», so Theis. Audio Neue Studie: So viel gefährlicher als die Grippe ist Corona 02:47 min, aus Info 3 vom 01.04.2020. abspielen. Laufzeit 02:47 Minuten.

15:39 Die neusten Fallzahlen des BAG Während der Medienkonferenz des Bundesrats hat das BAG noch die aktuellen Coronavirus-Fallzahlen für die Schweiz publiziert. Aktuell gibt es 17'139 bestätigte Infektionen in der Schweiz, das sind 963 Fälle mehr als am Vortag. Der Anstieg bleibt somit in etwa auf dem Niveau der letzten Tage. Am Dienstag hatte das BAG 701 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet, am Montag noch deren 1201. 378 Personen sind in der Schweiz an den Folgen des Coronavirus gestorben, das sind fünf mehr als am Vortag. Getestet wurden in der Schweiz mittlerweile 130'700 Personen, bei 15 Prozent fiel das Resultat positiv aus.

15:38 Die Medienkonferenz ist beendet Damit beendet Bundesratssprecher André Simonazzi die heutige Medienkonferenz. Hier nochmals eine kurze Zusammenfassung: Es gibt Anpassungen im Asylwesen. So können etwa Befragungen von Asylsuchenden künftig auch ohne Rechtsvertretung durchgeführt werden. Die Frist für Ausreisen von Asylsuchenden kann auf 30 Tage verlängert werden und die Umnützung von militärischen und zivilen Anlagen soll vorübergehend unkomplizierter werden.

In der Landwirtschaft gibt es finanzielle Unterstützung für die Einlagerung von Edelfleisch und die Zollkontingente für Eier und Butter sollen erhöht werden. Beim Import von Lebensmitteln werden die Kontrollen erleichtert, was laut Bundesrat Parmelin jedoch kein Anzeichen dafür sei, dass es zu wenig Lebensmittel hätte. Die Versorgung sei nach wie vor sichergestellt.

Der Bundesrat prüft eine Verlängerung oder Ausweitung der aktuellen Unterstützungsleistungen. So würde das Volumen der Bürgschaften weiter erhöht. Geprüft wird ferner bis in einer Woche, ob und wie künftig Selbstständige in Härtefällen ebenfalls Unterstützung erhalten.

15:36 Keller-Sutter: «Kein Staat ist momentan verpflichtet, Asylverfahren durchzuführen» Im Falle eines Notstandes sei es der Schweiz völkerrechtlich gestattet, Asylsuchende zurückzuweisen, wenn sie aus einem sicheren Drittland einreisen wollen. So die Antwort von Karin Keller-Sutter auf die Frage eines Journalisten. «Kein Staat ist momentan verpflichtet, ein Asylverfahren durchzuführen.» Notrechtlich könne man momentan das Asylverfahren übersteuern. «Wir dürfen jedoch nicht in einen Staat zurückweisen, in dem Folter oder andere unmenschliche Behandlung droht.»

15:31 «Bei den Tests gibt es keinen Engpass mehr» SRF-Redaktorin Nathalie Christen fragt, ob es noch immer Engpässe bei den Tests gebe. Daniel Koch vom BAG antwortet: «Bei den Tests gibt es keinen Engpass mehr. Es wurden seit gestern 16'000 Tests durchgeführt. Man wird jetzt schauen, ob man die Kriterien ausweitet, um noch mehr Test zu machen.» 00:15 Video Koch: «Bei den Tests gibt es keinen Engpass mehr» Aus News-Clip vom 01.04.2020. abspielen

15:29 Keller-Sutter: «Eine Frage der Solidarität» Ein Journalist spricht die Aufrufe gewisser Kantone an, dass die Leute über Ostern nicht in ihre Zweitwohnungen reisen sollen - etwa ins Tessin, das Wallis oder nach Graubünden. Gibt es rechtliche Mittel, dass sich die Kantone gegen diese Ferienreisenden wehren können? «Nein», antwortet Justizdirektorin Karin Keller-Sutter, «die gibt es nicht.» Grund dafür sei, dass die Bewegungsfreiheit weiterhin gelte. «Es ist eine Frage der Solidarität. Wir appellieren an die Menschen in diesem Land: Wenn wir wollen, dass die Situation möglichst schnell vorübergeht, müssen wir uns an die Weisungen halten.» Man befinde sich aktuell in einer Phase des Verzichts, auch wenn das nicht allen leicht falle, so Keller-Sutter. 00:23 Video «Es ist auch eine Phase des Verzichts im Moment» Aus News-Clip vom 01.04.2020. abspielen

15:28 «Arbeitsplatz muss Richtlinien des BAG einhalten» Gibt es Überlegungen, die Problematik von Risikogruppen bei der Arbeit zu überdenken, damit sie besser geschützt werden? Bundesrätin Keller-Sutter: «Die Sozialpartner sind in Diskussion, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Es wurde in den Medien ja geschrieben, man könne jemanden zur Arbeit zwingen. Das stimmt so nicht. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Arbeitsplatz einzurichten, der die Bedingungen des BAG einhält.»

15:20 Gibt es Missbrauch bei den Überbrückungskrediten? Ein Journalist fragt, ob es viele Verdachtsfälle auf Missbrauch bei den Überbrückungskrediten gebe. Bundesrat Parmelin: «Wenn man im Notrecht ein unbürokratisches und einfaches System umsetzt, dann gibt es immer einen Spielraum. Und das wollen wir kontrollieren. Es gibt vergleichsweise hohe Strafen. Es ging bei den Überbrückungskrediten darum, möglichst schnell zu reagieren, damit kein Geschäft Konkurs macht. Es gibt jetzt schon Schnellkontrollen.»

15:20 Lockerungen vor dem 19. April Bundesrat Parmelin erwähnt, dass der Bundesrat gewisse Lockerungen diskutiere. Ob diese auch schon vor dem 19. April kommen könnten, fragt eine Journalistin. «Dazu kann ich wirklich noch nichts sagen», meint Parmelin. Daniel Koch vom BAG ergänzt, dass die Fälle nach wie vor jeden Tag zunehmen würden - von gestern auf heute seien es fast 1000 gewesen. Es sei deshalb zu früh für Lockerungen.

15:12 Wie sehen mögliche Lockerungen aus? Es gibt Überlegungen und Forderungen, die momentanen Restriktionen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zu lockern und nur noch die Risikogruppen zu schützen. Ein Journalist fragt, ob es schon Ideen zur Rückkehr zur Normalität gebe. Bundesrat Parmelin: «Es gibt viele Kreise, die sich um ein Danach kümmern. Das grosse Unbekannte ist die Dauer und die Intensität der Krise. Der Bundesrat schliesst nicht aus, dass wir in einigen Bereichen der Wirtschaft gewisse Flexibilisierungen vornehmen, die aber ganz genau begleitet werden müssen. Die Auflagen des BAG müssen jederzeit eingehalten werden.»

15:11 Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland? Die SP fordert, dass Flüchtlinge aus Griechenland in die Schweiz geholt werden, meint ein Journalist. Werde der Bundesrat dem nachkommen? Sie könne nicht viel mehr als vorhin sagen, meint Justizdirektorin Karin Keller-Sutter. Es gebe keine internationale Koordination im Moment und die Schweiz alleine könne nicht viel unternehmen. Man versuche bei den Minderjährigen zu helfen, wie sie dies schon erläutert habe.

15:08 Sonderregelungen im Tessin Im Tessin gilt ein Einkaufsverbot für über 65-jährige, meint ein Journalist und fragt: «Weshalb toleriert der Bund diese Sonderregelung?» «Uns ist diese Problematik bekannt», antwortet Daniel Koch vom BAG. Man sei mit dem Tessin im Gespräch, habe jedoch noch keine Lösung gefunden. Er bitte darum, dieselbe Frage an der nächsten Medienkonferenz nochmals an Bundesrat Alain Berset zu richten.

14:59 Humanitäre Hilfe erschwert Heute habe der Bundesrat nicht über die Flüchtlinge in Griechenland diskutiert, meint Karin Keller-Sutter. Die EU sei daran, sich Gedanken zu machen, doch aktuell habe dieses Problem zweite Priorität. Die Schweiz helfe in dem Sinne, dass es möglich sei, Kinder aufzunehmen, die hierzulande Verwandte hätten. Doch die aktuelle Lage erschwere das. Die Schweiz leiste aktuell vor allem vor Ort humanitäre Hilfe. Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, ergänzt, dass die Zusammenarbeit mit Griechenland fortgesetzt werden soll.

14:57 «Bleiben Sie zu Hause – auch, wenn die Sonne scheint» Das kommende Wochenende wird warm und schön. Eine Journalistin fragt, ob dies ein Lackmus-Test für allfällige Restriktionen der Behörden für das Osterwochenende sein könnte. Bundesrat Parmelin: «Wir sind mitten in einem Marathon. Die Bevölkerung muss sich bewusst sein, dass man jetzt nicht nachlassen darf. Auch, wenn draussen die Sonne scheint. Wir rufen die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Keiner wäre glücklich, wenn wir noch schärfere Massnahmen einführen müssten.»

14:51 Parmelin: «Noch zu früh für Lockerungen» Ein Journalist merkt an, es gebe eine Petition aus der Landwirtschaft, dass Saaten und Setzlinge wieder verkauft werden können. Das ist aktuell wegen der Corona-Krise nicht möglich. «Der Bundesrat ist bereit, die Situation zu beobachten und wir sind auch schon dabei, über gewisse Lockerungen nachzudenken», antwortet Guy Parmelin. Ihm sei das Problem bewusst, doch es sei noch zu früh, konkrete Lockerungen einzuführen. Das Wirtschaftsdepartement sei ständig dran, verschiedene Szenarien durchzurechnen. Was zum Beispiel sei, wenn sich die Lage entspanne – oder wenn sie sich weiter anspanne.