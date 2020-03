Die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz lässt sich nicht mehr aufhalten. Nun geht es laut Fachleuten darum, die epidemische Welle so tief wie möglich zu halten und so stark wie möglich hinauszuschieben. Welche Massnahmen haben Sie getroffen? Nehmen Sie Teil an unserer Umfrage.

Was machen Sie? 5 Sterne: Das ist für mich selbstverständlich, 1 Stern: Das mache ich nicht
Häufiges Hände waschen
Von zu Hause aus arbeiten
Ich gehe generell kaum mehr aus dem Haus
Kontakt zu Personen aus Risikogruppen meiden
Ich kaufe nur noch online ein
Keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen
Ich gehe nicht mehr in Bars, Restaurants oder Museen
Verzicht aufs Händeschütteln
Ich verzichte auf Umarmungen und Begrüssungsküsse