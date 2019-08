Seit dem späteren Abend sind die Strasse und die Schiene zwischen St. Niklaus und Zermatt wegen eines Felssturzes gesperrt.

Dies melden sowohl die Kantonspolizei Wallis, wie auch die SBB.

In Graubünden und im Tessin werden im Lauf des Abends grosse Regenmengen erwartet. Das Averstal ist ebenfalls von der Umwelt abgeschnitten.

Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter sollten heute in gewissen Teilen der Schweiz fallen. Es herrscht zweithöchste Regen-Warnstufe. Die Gewitter formierten sich laut SRF Meteo im Norden Italiens und ziehen in der Schweiz nun von Südwesten nach Nordosten. Besonders betroffen ist der Tessiner Norden und Teile Graubündens, des St. Galler Oberlands und des Glarnerlands.

Voraussichtich hört es mit dem Regnen laut SRF Meteo erst in der Nacht auf. Die Unwetter verlassen die Schweiz gegen 22 Uhr in Richtung Österreich und Bayern.

Besonders in den Bergen kann es bei dieser Menge Regen gefährlich werden. Bäche können über die Ufer treten und es besteht die Gefahr von Murgängen. SRF Meteo rät, in den betroffenen Gebieten nicht in die Nähe von Wildbächen zu gehen und steile Hänge zu meiden.

Ausserdem kann der Aufenthalt im Keller oder anderen Räumen unter der Erdoberfläche gefährlich werden. Die Anweisungen der Behörden sind in jedem Fall zu befolgen.

Auch in Graubünden Dorf abgeschnitten

Im Kanton Graubünden mussten wegen Erdrutschen mehrere Passstrassen gesperrt werden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Während der Verkehr über den Splügenpass bereits am Montagmorgen wieder freigegeben werden konnte, wurde der Malojapass am späteren Nachmittag wieder geöffnet. Es sei aber mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Der Lukmanierpass blieb von der Tessiner Seite her bis auf Weiteres gesperrt.

Zudem wurde das Averstal durch einen Erdrutsch von der Aussenwelt abgeschnitten: Die Hauptstrasse musste zwischen Innerferrera und Cresta in beiden Richtungen gesperrt werden.