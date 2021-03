Regierungsrat: Die Linken ziehen wieder in die Regierung ein

Markus Heer (SP) tritt die Nachfolge von Rolf Widmer (CVP) an. Der 44-jährige Verwaltungsgerichtspräsident aus Niederurnen beginnt als neuer Regierungsrat am 1. Mai. Die Wahl wurde nötig, weil Rolf Widmer nach 17 Jahren sein Amt per Ende April als Regierungsrat abgibt.

Legende: Markus Heer (SP) gibt kurz nach der Wahl die ersten Interviews. Selina Etter/SRF

Im ersten Wahlgang Anfang März hatte keiner der beiden Kandidaten das absolute Mehr erreicht. Jürg Feldmann (CVP) erhielt 4709 Stimmen und verpasste das absolute Mehr somit um 181 Stimmen. Sein Konkurrent Markus Heer (SP) erzielte 4551 Stimmen.

Kurzanalyse Box aufklappen Box zuklappen Der SP ist die Mobilisierung gelungen. Sie konnte den knappen Rückstand vom ersten Wahlgang in einen beachtlichen Vorsprung und Sieg im 2. Wahlgang umwandeln. Wie bereits bei den Parlamentswahlen 2019 – als der Grüne Mathias Zopfi in den Ständerat gewählt wurde – zeigte sich, dass die Linken mit einer starken Persönlichkeit und beharrlicher Mobilisierung auch Wahlen im bürgerlichen Glarus gewinnen können.

Die Stimmbeteiligung lag leicht höher als im ersten Wahlgang, obwohl keine nationalen Vorlagen die Leute an die Urnen lockten.

Die konstituierende Sitzung des Regierungsrates, an der die Departemente zugeteilt werden, findet am Dienstag, 30. März 2021 statt.