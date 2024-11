Der erste Schneefall bis ins Flachland sorgt in der Schweiz für Störungen auf den Strassen.

In den Städten Zürich und Bern musste der Busverkehr komplett eingestellt werden.

Am Gotthard konnten die Autos zeitweise nicht in Richtung Süden fahren.

Die heftigen Schneefälle sorgen für Chaos im Berner Feierabendverkehr: «Wir haben alle Buslinien eingestellt, es macht keinen Sinn mehr zu fahren», sagt Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer gegenüber SRF. Auch die Trams fahren nur noch sporadisch. Es sei bereits zu mehreren Kollisionen gekommen. In der Bundesstadt sind in den letzten Stunden gegen 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Zur Stosszeit waren viele Pendler gezwungen, zu Fuss zu gehen. Dass die Berner Busse bei starken Schneefällen an steileren Stellen Mühe haben und die Räder durchdrehen, kommt im Winter gelegentlich vor. Der Busbetrieb wurde auf dem ganzen Netz vorübergehend eingestellt. Dies auch aus Sicherheitsgründen.

Der erste grosse Schnee im Flachland

1 / 14 Legende: Der viele Schnee führt zu Verkehrsproblemen in der Zürcher Bahnhofstrasse. SRF/Mirjam Fuchs 2 / 14 Legende: Im Berner ÖV ging ab dem späteren Nachmittag gar nichts mehr. SRF/Adrian Müller 3 / 14 Legende: Schneepflug im Einsatz in Biberist SO. SRF/Marco Jaggi 4 / 14 Legende: Viel Schnee auf der Kunsteisbahn Weyermannshaus in Bern. SRF/ Juliette Schild-Leuthold 5 / 14 Legende: Auch in Zürich ist gemäss der SBB mit Verspätungen zu rechnen. Keystone/ Til Buergy 6 / 14 Legende: Schwierig ist das Fortkommen seit einigen Stunden auch auf der A1 (im Bild: Streckenabschnitt bei Bern) KEYSTONE/Peter Klaunzer 7 / 14 Legende: In Biel türmten sich bereits am späteren Nachmittag mehrere Zentimeter der weissen Masse auf den Strassen... KEYSTONE/Stephane Gerber 8 / 14 Legende: ... der Verkehr in der Stadt kam ins Stocken. SRF erreichten aus der ganzen Schweiz Schnee-Bilder... KEYSTONE/Stephane Gerber 9 / 14 Legende: Bern Wetterbild vom 21.11.2024 Jürg Scheidegger 10 / 14 Legende: Stadt Bern Winter in Bern Verena Kühni 11 / 14 Legende: Malters LU Winterlandschaft Urs Gutfleisch 12 / 14 Legende: Bern/BE Schnee beim Bundeshaus. Peter Moser 13 / 14 Legende: Wabern MeteoBild Urs Zauner 14 / 14 Legende: Bern Schneefall in Bern Luciano Moraschinelli

Später gegen Abend folgte Zürich: Wegen Schnee- und Eisglätte stellten die Verkehrsbetriebe Zürich den Busverkehr in Stadt und Agglomeration ebenfalls ein. Die Tramlinien verkehren nur unregelmässig. Den Fahrgästen, die in der Nähe eines Stadtbahnhofs abreisen oder ankommen, wurde empfohlen, die S-Bahn zu benützen. Betroffen ist auch die Stadt Luzern.

Auch dem Flugverkehr setzten der Schneefall und der Nebel zu. So mussten zahlreiche Flüge ab dem Flughafen Zürich annulliert werden, wie aus den Informationen auf der Flughafenwebsite hervorgeht. Dies betrifft sowohl die Swiss als auch weitere Airlines wie Air France und Finnair.

Kein Durchkommen am Gotthard

Auch andernorts sorgten schneebedeckte Fahrbahnen für Störungen. Laut dem TCS waren die Fahrbahnen auf der Strecke zwischen dem Gotthard-Tunnel und Biasca TI in beiden Richtungen schneebedeckt. Die Fahrbedingungen seien schwierig, hiess es. Es wurde empfohlen, Schneeketten zu montieren.

Kurz vor 15:00 Uhr musste der Verkehr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden wegen des starken Schneefalls sowie den Schneeräumungsarbeiten angehalten werden, wie die Kantonspolizei Uri am Abend in einer Mitteilung schrieb. Mittlerweile fliesse der Verkehr auf der A2 in Richtung Süden wieder.

Schneefall dauert an

Aufgrund der starken Schneefälle, insbesondere im Urner Oberland, sind gemäss der Kantonspolizei Uri mehrere Meldungen über steckengebliebene Fahrzeuge eingegangen. Die Urner Kantonsstrassen seien befahrbar. Der Streckenabschnitt von Meien bis Färnigen sei jedoch wegen Lawinengefahr seit 19 Uhr gesperrt.

Der Schneefall dürfte laut SRF Meteo weiter anhalten. Besonders in der Nordwestschweiz, im zentralen und östlichen Mittelland, den östlichen Voralpen sowie in den westlichen Alpen und Teilen des Wallis werden weitere starke Schneefälle erwartet. Im Jura, im westlichen Mittelland und in den Walliser Bergen werden zudem stürmische Winde erwartet. Oberhalb von 1400 Metern seien Windböen bis zu 150 Kilometern pro Stunde möglich, heisst es weiter.