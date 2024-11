Der Schnee ist da. Auch im Flachland liegen stellenweise mehr als 20 Zentimeter Neuschnee.

Heute muss deshalb weiterhin mit Verspätungen im Bahnverkehr gerechnet werden, wie die SBB mitteilt.

Mehrere 100 Einsatzkräfte würden ihr Möglichstes tun, um kältebedingte Einschränkungen zu verhindern. Aber aufgrund von vereisten Weichen oder beispielsweise Fahrleitungsstörungen wird es auch heute zu Einschränkungen und Verspätungen im Bahnverkehr kommen, teilt die SBB mit.

Der Flughafen Zürich rechnet heute nicht mit grösseren Störungen, wie ein Flughafensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Auskunft gab. Die Pisten waren bei Aufnahme des Flugverkehrs um 6 Uhr morgens bereit. Der Winterdienst des Flughafens habe in der Nacht durchgearbeitet und unter anderem die Start- und Landebahnen geräumt, sagte der Sprecher am frühen Freitagmorgen. Abgesehen von zwei Flügen nach Amsterdam waren demnach keine Annullierungen bekannt. Gestern hatte Schnee und Nebel dem Flugverkehr zugesetzt. So mussten vor allem am früheren Abend zahlreiche Flüge ab dem Flughafen Zürich annulliert werden.

Der erste grosse Schnee im Flachland

1 / 20 Legende: Zürich Zürich erwacht am frühen Freitagmorgen als Winterwunderland. Karin Koch-Haug 2 / 20 Legende: Der viele Schnee führt zu Verkehrsproblemen in der Zürcher Bahnhofstrasse. (21.11.2024) SRF/Mirjam Fuchs 3 / 20 Legende: Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) haben vor massiven Verspätungen und Ausfällen im gesamten Netz gewarnt. (21.11.2024) BRK News 4 / 20 Legende: Im Berner ÖV ging ab dem späteren Nachmittag gar nichts mehr. (21.11.2024) SRF/Adrian Müller 5 / 20 Legende: Probleme im Busverkehr in Bern. (21.11.2024) SRF/Karin Britsch 6 / 20 Legende: Schnee vor dem Bundeshaus. (21.11.2024) SRF/Georg Halter 7 / 20 Legende: Schneepflug im Einsatz in Biberist SO. (21.11.2024) SRF/Marco Jaggi 8 / 20 Legende: Viel Schnee auf der Kunsteisbahn Weyermannshaus in Bern. (21.11.2024) SRF/ Juliette Schild-Leuthold 9 / 20 Legende: Auch in Zürich ist gemäss der SBB mit Verspätungen zu rechnen. (21.11.2024) Keystone/ Til Buergy 10 / 20 Legende: Schwierig ist das Fortkommen seit einigen Stunden auch auf der A1 (im Bild: Streckenabschnitt bei Bern) (21.11.2024) KEYSTONE/Peter Klaunzer 11 / 20 Legende: In Biel türmten sich bereits am späteren Nachmittag mehrere Zentimeter der weissen Masse auf den Strassen... (21.11.2024) KEYSTONE/Stephane Gerber 12 / 20 Legende: ... der Verkehr in der Stadt kam ins Stocken. SRF erreichten aus der ganzen Schweiz Schnee-Bilder... (21.11.2024) KEYSTONE/Stephane Gerber 13 / 20 Legende: Bern Wetterbild vom 21.11.2024 Jürg Scheidegger 14 / 20 Legende: Stadt Bern Winter in Bern (21.11.2024) Verena Kühni 15 / 20 Legende: Malters LU Winterlandschaft (21.11.2024) Urs Gutfleisch 16 / 20 Legende: Bern/BE Schnee beim Bundeshaus. (21.11.2024) Peter Moser 17 / 20 Legende: Wabern MeteoBild (21.11.2024) Urs Zauner 18 / 20 Legende: Bern Schneefall in Bern (21.11.2024) Luciano Moraschinelli 19 / 20 Legende: Langnau im Emmental Der Schneemann macht sich selber (21.11.2024) Verena Neuenschwander 20 / 20 Legende: Der Schnee türmt sich in auch in der Stadt Zürich. (21.11.2024) SRF

Trambetrieb in Bern bis Mittag eingestellt

Wegen prekärer Strassenverhältnisse fallen in Bern die Trams und auch die Busse heute Morgen weiterhin aus. Das haben die städtischen Verkehrsbetriebe Bernmobil auf X mitgeteilt.

Am frühen Morgen hiess es zunächst, dass der Trambetrieb noch nicht wieder aufgenommen werden kann. Mit Ausnahme der Linie 6 von Worb bis Bern. Beim Busbetrieb wolle man versuchen, nach Möglichkeit den Betrieb aufzunehmen.

00:12 Video Berner Busse können nicht mehr fahren Aus News-Clip vom 21.11.2024. abspielen. Laufzeit 12 Sekunden.

Rund eine Stunde musste Bernmobil aufgeben: Der Busbetrieb auf dem Stadtnetz müsse wieder eingestellt werden, hiess es auf der Plattform X. Beim Trambetrieb rechnet Bernmobil, dass er voraussichtlich gegen Mittag wieder aufgenommen werden kann.

Bern: Schneeräumdienst im Dauereinsatz Box aufklappen Box zuklappen Die Schneeräumungsequippen der Stadt Bern sind seit Donnerstagnachmittag im Dauereinsatz. Unterdessen sind die Hauptverkehrsachsen wieder offen. In den Quartieren dürfte es später Vormittag werden, bis auch dort die Strassen geräumt sind. Aktuell seien gut 100 Personen und rund 50 Fahrzeuge im Einsatz, teilte die Stadtberner Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am frühen Freitagmorgen mit. Die Teams seien seit Mitternacht vor allem damit beschäftigt, die Hauptverkehrs- und ÖV-Achsen zu räumen. Dies geschehe in enger Absprache mit den Verkehrsbetrieben Bernmobil. Diese Verbindungen seien unterdessen wieder befahrbar. Der starke Schneefall während der Hauptverkehrszeit und die sich unmittelbar bildende Eisschicht hätten dazu geführt, dass nicht nur Bernmobil-Busse, sondern auch zahlreiche Personenwagen zum Stehen gekommen seien – und ihrerseits die Räumungsfahrzeuge behinderten.

In Zürich mit längeren Reisezeiten rechnen

Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) haben am Freitagmorgen den Betrieb grösstenteils und schrittweise wieder aufgenommen. Reisende sollen mit längeren Reisezeiten rechnen, sagte ein VBZ-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

00:10 Video Schnee legt in Zürich den Verkehr lahm Aus News-Clip vom 21.11.2024. abspielen. Laufzeit 10 Sekunden.

Zunächst bleibe der Betrieb auf allen Linien infolge von Schnee und Eisglätte unregelmässig, sagte der Sprecher am frühen Freitagmorgen. Besonders betroffen von den Auswirkungen des Schneefalls waren die Linien 33 und 751, wie aus einer Mitteilung hervorging. Die VBZ rieten Reisenden vor der Abfahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren. Wie lange die Einschränkungen dauern, war zunächst unklar.

Auch in Basel bleibt Tramnetz eingestellt

Wie die Basler Verkehrs-Betriebe am Morgen auf X mitteilten, wird das Busnetz schrittweise wieder in Betrieb genommen. Das Tramnetz bliebt aktuell eingestellt.

Benjamin Schmid, Sprecher der Basler Verkehrsbetriebe BVB, teilte mit, man hoffe, dass im Verlaufe des Morgens die Trams wieder fahren können.

Verspätungen und Ausfälle in Luzern

Aufgrund der Schneeglätte ist auch im Raum Luzern mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Die Dauer ist unbestimmt. Die Verkehrsbetriebe Luzern schreiben auf ihrer Website die Empfehlung, kurz vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Strassenverhältnisse auch in St. Gallen «schwierig»

Im Kanton St. Gallen (ohne Stadt St. Gallen) ist es am Donnerstag zu über 120 Verkehrsunfällen gekommen. Bei sieben Unfällen wurden zehn Personen unterschiedlich schwer verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Die Strassenverhältnisse seien auch heute Morgen «schwierig».