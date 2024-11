Bei einem Unfall mit einem Reisecar sind in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn A1 bei Kirchberg neun Insassen eines Armeefahrzeugs verletzt worden. Sechs von ihnen wurden nur leicht verletzt. Die Passagiere des Cars kamen mit dem Schrecken davon.

Die Verletzten wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 2:30 Uhr auf der A1 Ost, als die beiden Fahrzeuge parallel unterwegs waren. Aus noch ungeklärten Gründen stiessen sie seitlich zusammen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen, wie sie in ihrer Mitteilung weiter schreibt. Der betroffene Streckenabschnitt der A1 war während der Unfallarbeiten für rund zwei Stunden nur einspurig befahrbar.

Zahlreiche Unfälle

Die Kantonspolizeien der einzelnen Kantone melden nun erste Unfallzahlen: So ist es im Kanton St. Gallen (ohne Stadt St. Gallen) zu über 120 Verkehrsunfällen gekommen. Bei sieben Unfällen wurden zehn Personen unterschiedlich schwer verletzt.

130 Unfälle mit sechs leichtverletzten werden aus dem Kanton Bern vermeldet. Um die 30 Unfälle ereigneten sich auf Autobahnen. Über hundert Mal brauchten Autofahrer Hilfe, die stecken geblieben waren oder deren Fahrzeuge eine Panne hatten.

Die Kantonspolizei Zürich verzeichnete in ihrem Einzugsgebiet bis Freitagmorgen 6:00 Uhr rund 150 Unfälle. In der Regel blieb es dabei bei Beulen am Auto oder anderen Sachschäden. Bei rund einem halben Dutzend der gemeldeten Unfälle verletzten sich Personen unbestimmt. In der Stadt Zürich registrierte die dort zuständige Stadtpolizei 18 Verkehrsunfälle, wobei nicht alle im Zusammenhang mit dem Schnee erfolgt sind. Verletzte gab es keine. Die Stadtpolizei Winterthur registrierte bislang drei Unfälle, bei denen ebenfalls keine Personen verletzt wurden. Die Zahl der Unfälle im Kanton Zürich dürfte am Ende noch etwas höher ausfallen; auch am Freitagmorgen dürften sich auf den Strassen noch ein paar Kollisionen ereignet haben.

Im Kanton Zug hat sich bis Mitternacht ein halbes Dutzend Verkehrsunfälle ereignet. Mehrere Autos, die ins Schleudern kamen, waren mit Sommerreifen unterwegs. Verletzt wurde niemand.

Im Aargau wurden insgesamt 60 Unfälle registriert. Bis 21 Uhr seien am Donnerstag zeitweise Unfallmeldungen im Minutentakt eingegangen, danach habe sich die Situation entspannt. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschaden, vereinzelt wurden Personen leicht verletzt.

40 Unfälle meldet der Thurgau, drei Personen wurden dabei verletzt. Von gleichvielen Unfällen hatte die Kantonspolizei Solothurn bis 8 Uhr Kenntnis. 40 Verkehrsunfälle gemeldet worden.

Zwei Personen mussten in Appenell Ausserrhoden ins Spital gebracht werden, nachdem ihr Fahrzeug in einer Kurve ins Rutschen gekommen war und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, gingen bei ihr am Donnerstag ab 15 Uhr bis weit nach Mitternacht über 600 Notrufe ein. Darunter waren über 30 Verkehrsunfälle, bei denen es Sach- oder Personenschaden gab.

Im Nordbündner Strassennetz kam es zu zehn Verkehrsunfällen, insbesondere auf der Nordrampe der San Bernardinoroute sowie zwischen Tamins und Ilanz.

Mit Sommerpneu unterwegs

Als Grund für die Unfälle nennt zum Beispiel die St. Galler Kantonspolizei ungenügenden Abstand zwischen den Fahrzeugen und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen. Bei einigen Autos sei festgestellt worden, dass sie mit Sommerreifen unterwegs waren. Dies beobachtet auch die Kantonspolizei Aargau sowie jene im Thurgau. Auch die Kantonspolizei Graubünden stellte fest, dass etliche Verkehrsbehinderungen von Verkehrsteilnehmenden ausgingen, welche mit Fahrzeugen ohne Winterausrüstung fuhren. Dabei kam es auch zu Anzeigen, wie sie mitteilt.