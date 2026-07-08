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Erster WM-Viertelfinal-Einzug Die Schweizer Fans feiern die Nati – die Bilder

08.07.2026, 08:16

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Jubel – die Schweiz ist im WM-Viertelfinale!

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  • Bild 1 von 9. Jubel! Nachdem die Schweiz den Sieg gegen Kolumbien im WM-Achtelfinal eintütet, kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Hunderte feiern mitten in der Nacht auf der Strasse bei der Zürcher Hardbrücke. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
    Menschenmenge bei Nacht unter einer Brücke mit rotem Licht und Rauch.
  • Bild 2 von 9. Die Nacht wird zum Tag. Trotz später Stunde: Dieser historische Sieg  will gefeiert sein! Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
    Menschenmenge feiert in einem verrauchten Raum mit rotem Licht.
  • Bild 3 von 9. WM-Pokal in Reichweite. Dieser junge Fan denkt schon weiter: Der WM-Pokal scheint langsam aber sicher in Reichweite zu kommen. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
    Eine jubelnde Person in einem rot-weissen Trikot hält einen goldenen Pokal inmitten einer Menschenmenge.
  • Bild 4 von 9. Weisses Kreuz auf rotem Grund. Auch auf dem Töff wird Flagge gezeigt. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
    Zwei Personen auf einem Motorrad, einer mit einer roten Fahne, neben einem Auto in der Nacht.
  • Bild 5 von 9. Balkonplätze. Diese Fans haben den besten Ausblick auf die Feierlichkeiten. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
    Eine grosse Menschenmenge versammelt sich nachts auf einer Strasse voller Autos, einige tragen rote Kleidung.
  • Bild 6 von 9. Startschuss in eine lange Nacht. Schon beim Public Viewing davor brechen nach dem entscheidenden Penalty von Ruben Vargas die Dämme. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
    Grosse Menschenmenge feiert begeistert in einem Club, viele tragen rote Kleidung.
  • Bild 7 von 9. Viertelfinale! Auch in Lausanne ist die Erleichterung zu spüren, nachdem der Einzug ins Viertelfinale definitiv ist. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
    Jubelnde Menschenmenge in Rot gekleidet in einem Stadion.
  • Bild 8 von 9. Roter Rauch. Die Schweizer Fans in der Fanzone des Stade de la Tuilière lassen es nach dem Sieg krachen. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
    Menschenmenge in roter Kleidung mit Rauch und schwenkenden Flaggen in einem Stadion.
  • Bild 9 von 9. Fahne raus. Auf dem Parkplatz vor dem Stadion stauen sich die Autos – begleitet von einem regelrechten Hupkonzert. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
    Autos bei Nacht, eines mit roter Flagge.
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