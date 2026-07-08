Jubel – die Schweiz ist im WM-Viertelfinale!
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Bild 1 von 9. Jubel! Nachdem die Schweiz den Sieg gegen Kolumbien im WM-Achtelfinal eintütet, kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Hunderte feiern mitten in der Nacht auf der Strasse bei der Zürcher Hardbrücke. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
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Bild 2 von 9. Die Nacht wird zum Tag. Trotz später Stunde: Dieser historische Sieg will gefeiert sein! Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
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Bild 3 von 9. WM-Pokal in Reichweite. Dieser junge Fan denkt schon weiter: Der WM-Pokal scheint langsam aber sicher in Reichweite zu kommen. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
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Bild 4 von 9. Weisses Kreuz auf rotem Grund. Auch auf dem Töff wird Flagge gezeigt. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
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Bild 5 von 9. Balkonplätze. Diese Fans haben den besten Ausblick auf die Feierlichkeiten. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
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Bild 6 von 9. Startschuss in eine lange Nacht. Schon beim Public Viewing davor brechen nach dem entscheidenden Penalty von Ruben Vargas die Dämme. Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.
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Bild 7 von 9. Viertelfinale! Auch in Lausanne ist die Erleichterung zu spüren, nachdem der Einzug ins Viertelfinale definitiv ist. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
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Bild 8 von 9. Roter Rauch. Die Schweizer Fans in der Fanzone des Stade de la Tuilière lassen es nach dem Sieg krachen. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
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Bild 9 von 9. Fahne raus. Auf dem Parkplatz vor dem Stadion stauen sich die Autos – begleitet von einem regelrechten Hupkonzert. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
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