Orell Füssli legt im Buchhandel weiter zu und baut Filialnetz aus

Orell Füssli ist im ersten Halbjahr 2026 im Buchhandel weiter gewachsen.

Der grösste Schweizer Buchhändler baut sein Filialnetz aus und setzt weiterhin auf eine Kombination mit dem Onlinehandel.

Derweil verschwindet mit Ex Libris ein langjähriger Konkurrent aus den Innenstädten.

Der Umsatz im Buchhandel stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um 2.3 Prozent auf 55.4 Millionen Franken, wie Orell Füssli mitteilte. Damit blieb der Buchhandel der wichtigste Geschäftsbereich des Zürcher Traditionsunternehmens.

Insgesamt erzielte Orell Füssli im ersten Halbjahr einen Umsatz von 121.4 Millionen Franken. Knapp die Hälfte davon entfiel auf den Buchhandel. Die übrigen Erlöse stammen aus dem Sicherheitsdruck, zu dem auch der Druck der Schweizer Banknoten gehört, dem Industriesegment Zeiser sowie weiteren Geschäftsfeldern wie digitalen Identitäten.

Ex Libris zieht sich aus dem Filialgeschäft zurück

Während Orell Füssli weiter in den stationären Handel investiert, zieht sich Ex Libris aus den Innenstädten zurück. Die Migros hat sämtliche Filialen der Buchhandelskette geschlossen. Das Onlinegeschäft soll bis Mitte 2027 vollständig in die Schwesterplattform Galaxus integriert werden.

Orell Füssli verfolgt eine andere Strategie. Das Unternehmen eröffnete im ersten Halbjahr drei neue Verkaufsstellen – im Basler St. Jakob-Park, an der Raststätte Würenlos und in Langnau im Emmental.

Zudem übernahm Orell Füssli Thalia die Papeteriekette A. Köhler AG mit 13 Standorten in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Schwyz. Die Filialen sollen unter der Marke Köhler weitergeführt werden und zugleich als zusätzliche Abholstandorte für Onlinebestellungen dienen.

Ausbau des Geschäfts mit Bildungsmedien

Neben dem klassischen Buchhandel baut Orell Füssli das Geschäft mit Bildungsmedien aus. Die Verlage Hep (Lehrmittel und Fachliteratur), SKV (Lehrmittel für die kaufmännische Aus- und Weiterbildung), Orell Füssli Juristische Medien sowie Orell Füssli Kinderbücher wurden unter einem Dach zusammengeführt.

Damit stärkt das Unternehmen die Stellung im Bildungsmarkt, der zunehmend von digitalen Lernangeboten geprägt wird.