Wie ist die Situation nach dem dritten Erdrutsch in Bondo? Der Mediensprecher des Katastrophenstabs nimmt Stellung.

Zusatzinhalt überspringen Zur Person Christian Gartmann ist Kommunikationsberater und fungiert derzeit als Mediensprecher des Katastrophenstabs in Bondo.

SRF News: Wie geht es den Menschen in Bondo?

Christian Gartmann: Die Bevölkerung ist in Sicherheit, da Bondo ja schon seit längerem evakuiert ist. Es haben sich in der Nacht keine Einwohner in der Ortschaft aufgehalten. Im Weiler Spino dagegen sind während des Murgangs einige Leute evakuiert worden. Zwei Personen waren in einem Haus eingeschlossen. In einer wilden Aktion wurden sie von der Rega noch vor Mitternacht mit dem Helikopter geborgen. Aber für uns ist das Wichtigste: Es gibt keine Verletzte.

Wie gross war der Murgang?

Wegen der Dunkelheit ist das Ausmass im Moment noch nicht abzuschätzen. Es ist auch noch nicht ganz klar, wo welche zusätzlichen Schäden entstanden sind. Wir gehen aber davon aus, dass es der grösste Murgang der letzten Tage war.

Zusatzinhalt überspringen Spenden für Bondo Die Glückskette bietet vom Bergsturz Betroffenen Hilfe an. Spenden können auf das Postkonto 10-15000-6 mit dem Vermerk «Bondo» überwiesen werden. Auf www.glueckskette.ch oder mittels Swiss-Solidarity-App sind ebenfalls Spenden möglich.

Nach der Kantonsstrasse ist nun auch die alte Kantonsstrasse gesperrt. Was heisst das für den Verkehr?

Wegen eines weiteren Murgangs weiter oben im Tal ist die Malojastrasse momentan an zwei Stellen unterbrochen. Sie ist bis auf weiteres in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es gibt im Bergell keine Umfahrung. Wer von der Gegend des Comersees ins Engadin oder umgekehrt fahren will, sollte das Bergell weiträumig meiden.

Wie sehen die Prognosen für heute aus?

Wir hoffen, dass die Regenfälle möglichst bald nachlassen. Die Prognosen sagen, es helle gegen Mittag auf. In den nächsten ein bin zwei Tagen werden etwas weniger oder keine Niederschläge mehr erwartet.

Das Gespräch führte Peter Schürmann.