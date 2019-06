15:16

Die Medienkonferenz ist beendet

Der Bundesrat hat das Festhalten an seinem europapolitischen Kurs und insbesondere am bilateralen Weg bekräftigt. Er lehnt die sogenannte Begrenzungsinitiative der SVP ab und hält prinzipiell am Institutionellen Rahmenabkommen mit der EU fest. Ein Abschluss komme jedoch nur in Frage, wenn man sich mit Brüssel auf Präzisierungen beim Lohnschutz, bei staatlichen Beihilfen und bei der Unionsbürgerrichtlinie einigen könne. Einen Zeitpunkt, bis wann das gelingen soll, gibt es nicht.

Leidensweg Rahmenabkommen