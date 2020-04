Wieso müssen sich Kinder weiterhin von den Grosseltern fernhalten, obwohl sie nicht als eigentliche Verbreiter des Coronavirus gelten?

Die Datenlage zur Frage, wie empfänglich Kinder sind und wie sehr sie das Coronavirus weitertragen, ist nicht ganz eindeutig. Es ist klar, dass Kinder weniger betroffen sind, seltener schwer krank werden (aber nicht nie) und häufiger symptomlose Verläufe haben. Infizierte ohne Symptome tragen insgesamt nur wenig zur Verbreitung bei, aber eben nicht null. Infizieren sich aber Grosseltern, haben diese ein hohes Risiko, schwer krank zu werden und zu sterben. Zusammen ergibt das die Empfehlung, dass Grosseltern und Enkel sich nicht zu nahe kommen sollten.

Warum bleiben Individualsportarten wie etwa Tennis verboten? Dort könnte der Abstand doch problemlos eingehalten werden.

Es geht auch darum, insgesamt nicht zu viele Menschen im öffentlichen Raum zu haben, die von A nach B fahren – also nicht zu viele Bewegungen zu schaffen. Zudem: In der Garderobe nach dem Spiel könnte man sich deutlich näher kommen als beim Spiel selbst.

Wann gilt wieder der reguläre Fahrplan der SBB?

Bis am 26. April ist das Angebot der SBB weiterhin reduziert. Ab dem 27. April erfolgen dann schrittweise Lockerungen, wie das Unternehmen schreibt. Ab dem 11. Mai seien «weitere umfangreichere Schritte» geplant. Bis auf Weiteres empfiehlt es sich auf jeden Fall, immer den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Kann ich bald wieder Fahrstunden nehmen?

Die Fahrschulen sind bis mindestens 26. April geschlossen und es finden keine Kurse, Fahrstunden oder Prüfungen statt. Wie es danach für die Fahrschulen weitergeht, ist noch unklar. Der Bundesrat hat sich zu dieser Frage am Donnerstag nicht geäussert. Auch der Schweizerische Fahrlehrerverband (SFV) wartet noch auf Weisungen des Bundes, wie es auf Anfrage hiess.

Wird es diesen Sommer überhaupt keine Open-Air-Festivals geben?

Wann Grossveranstaltungen wieder durchgeführt werden können, will der Bundesrat in einer der nächsten Sitzungen entscheiden. «Ich weiss, dass gerade im Sommer grosse Erwartungen da sind bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen», sagte Alain Berset am gestrigen Donnerstag. «Aber auch die Risiken sind gross.» Deshalb: «Grossveranstaltungen werden wahrscheinlich zur letzten Kategorie gehören, die wieder zugelassen wird», so Berset.

Inzwischen haben die Veranstalter des grössten Schweizer Open-Airs – dem Paléo Festival in Nyon – mitgeteilt, dass die diesjährige Ausgabe entfällt. Auch das Montreux Jazz Festival ist abgesagt.

Wann werden die Grenzen wieder vollständig geöffnet?

Darüber konnte der Bundesrat nichts Genaues sagen. Die Grenzöffnungen würden geprüft, erklärte Simonetta Sommaruga lediglich. Bis auf Weiteres gelten weiterhin die Mitte März verfügten Reisebeschränkungen, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Wieso ist der Bund weiterhin gegen eine Masken-Pflicht?

Die Maskenfrage bleibt umstritten – in der Bevölkerung herrscht Verwirrung über die widersprüchlichen Expertenmeinungen, ob und inwiefern Masken tatsächlich etwas nützen.

Alain Berset wiederholte den bisherigen Standpunkt des Bundesrats. Dieser sei gestützt auf die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse: «Bisher empfehlen wir das Tragen von Masken für Gesunde nicht. Wichtig ist, dass die Distanz- und Hygienemassnahmen eingehalten werden.» Für chronisch Kranke sei das Tragen von Schutzmasken aber ratsam. Und: «Masken tragen darf natürlich jeder.»