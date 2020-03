Reisen und Arbeit in Corona-Zeiten: Wir beantworten Ihre Fragen

«Arbeiten Sie von zu Hause aus!» Diese Aufforderung ist gut gemeint, lässt sich in der Praxis aber gar nicht so leicht umsetzen. Auch was Reisepläne betrifft, fühlen sich viele Schweizerinnen und Schweizer unsicher.

Haben auch Sie Fragen rund um den Coronavirus in den Bereichen Arbeit und Reisen? Dann melden Sie sich bei uns. Vier Expertinnen und Experten stehen Ihnen heute von 19.30 bis 22.30 Uhr zur Verfügung.

Medizinische Fragen können wir leider nicht beantworten. Wir bitten Sie um Verständnis.

Die Experten:

Gabriela Baumgartner, Rechtsexpertin «Kassensturz/Espresso»

Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht Universität Zürich

Reto Ineichen, Dozent für Tourismusrecht, Rechtsanwalt und Notar

Franco V. Muff, Ombudsman der Schweizer Reisebranche

