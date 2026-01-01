 Zum Inhalt springen

Explosion in Crans-Montana Jetzt live: Walliser Behörden informieren über Brandtragödie

01.01.2026, 07:06

Themen in diesem Liveticker

  • Walliser Behörden sprechen von einem «Drama»
  • Die Medienkonferenz beginnt
  • Die Teilnehmenden der Medienkonferenz
  • Verzögerung bei der Medienkonferenz
  • Erste Bilder der Bar «La Constellation» publik
  • Tragödie in Crans-Montana: der aktuelle Stand
  • Rega-Arzt ruft zu Solidarität auf – Medienkonferenz um 10 Uhr
  • Mehrere Menschen in Crans Montana VS an Silvesterparty gestorben
  • Bild 1 von 3. In Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einer Tragödie gekommen. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Polizeieinsatzes auf einer Stadtstrasse.
  • Bild 2 von 3. Bei mindestens einer Explosion in einer Bar sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Bildquelle: RTS.
    Nachtaufnahme eines Gebäudebrands mit Menschen und Strassenlampe im Vordergrund.
  • Bild 3 von 3. Rettungskräfte sind in einem Grossaufgebot im Einsatz. Helikopter und mehrere Krankenwagen waren vor Ort. Bildquelle: X / Osint World.
    Nachtszene mit Einsatzfahrzeugen und Menschen auf einer Stadtstrasse.
Quellen: Keystone-SDA, SRF

SRF 4 News, 01.01.2026, 07:30 Uhr

