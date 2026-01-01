- In Crans-Montana VS ist während einer Silvesterparty in einer Bar ein grosses Feuer ausgebrochen.
- Die Walliser Behörden informieren aktuell über den Vorfall an einer Medienkonferenz.
- Es habe mehrere Tote und Verletzte gegeben, teilte die Polizei mit. Die genaue Zahl der Opfer ist derzeit noch unklar. Der Grosseinsatz läuft noch.
- Um 12:45 Uhr berichten wir auf SRF info in einer Sondersendung über die Ereignisse.
- Wir halten Sie mit einem Livestream und mit Ticker auf dem aktuellen Stand.
Themen in diesem Liveticker
- Walliser Behörden sprechen von einem «Drama»
- Die Medienkonferenz beginnt
- Die Teilnehmenden der Medienkonferenz
- Verzögerung bei der Medienkonferenz
- Erste Bilder der Bar «La Constellation» publik
- Tragödie in Crans-Montana: der aktuelle Stand
- Rega-Arzt ruft zu Solidarität auf – Medienkonferenz um 10 Uhr
- Mehrere Menschen in Crans Montana VS an Silvesterparty gestorben
Bild 1 von 3. In Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einer Tragödie gekommen. Bildquelle: RTS.
Bild 2 von 3. Bei mindestens einer Explosion in einer Bar sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Bildquelle: RTS.
Bild 3 von 3. Rettungskräfte sind in einem Grossaufgebot im Einsatz. Helikopter und mehrere Krankenwagen waren vor Ort. Bildquelle: X / Osint World.
Quellen: Keystone-SDA, SRF