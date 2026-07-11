Nach der Explosion in einem Haus in Leontica im Bleniotal am Freitag haben die Tessiner Behörden die sterblichen Überreste eines 59-jährigen Schweizers identifiziert.

Bei der Explosion geriet das Haus in Brand und wurde vollständig zerstört, wie die Kantonspolizei schreibt. Drei Polizeiangehörige wurden leicht verletzt.

Der Mann wurde laut einem Bericht von RSI im Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt an einer Frau in Faido vom Donnerstag gesucht.

Die Tessiner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft bestätigten am Samstag in einem Communiqué einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Weitere Angaben machten sie zunächst nicht. Anfang Woche werde es weitere Informationen «in geeigneter Form» geben.

Am Freitagabend um 19.00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in dem Haus in Leontica – rund 30 Kilometer nördlich von Bellinzona – Schüsse gefallen seien. Bei Eintreffen der Polizei ereignete sich eine Explosion im Innern des Gebäudes, wie die Polizei dem Tessiner Radio und Fernsehen RSI bestätigte. Drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Legende: Das Haus fängt Feuer und wird zerstört. RSI

Infolge der Explosion brach ein Brand aus. Dieser zerstörte das Gebäude vollständig. Während der anschliessenden Suchaktion in den Trümmern stiess die Polizei auf Sprengstoff und menschliche Überreste, die nun dem 59-Jährigen zugeordnet werden konnten.

RSI hatte zuerst vermeldet, dass es sich bei dem 59-jährigen Mann um den Ex-Ehemann einer Frau handelt, die am Donnerstagabend bei einem Spital in der Region getötet worden war.

Zusammenhang mit Femizid

Eine 56-jährige Frau war am Donnerstagabend auf dem Gelände einer Rehabilitationsklinik in Faido mit einer schweren Schussverletzung am Kopf aufgefunden worden. Sie erlag später im Spital ihren Verletzungen.