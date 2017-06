SP, Grüne und Gewerkschaften erteilen ein «Ungenügend»: Die SP ist nicht überzeugt von der Neuauflage der Unternehmenssteuerreform III. Die Partei bezweifelt auch, dass das Projekt das Volk überzeugen kann. Ihr geht die vorgeschlagene Dividendenbesteuerung von 70 Prozent zu wenig weit. Sie verlangt 100 Prozent.

«Zu knauserig» nennt die SP auch die Erhöhung der Kinderzulagen um 30 Franken. Sie verlangt 100 Franken, welche die Unternehmen dank der Steuergeschenke problemlos finanzieren könnten. Für die Grünen sind die 30 Franken ein «Zückerchen», das die Situation «nicht im geringsten verbessert».

Zudem verlangen sie eine Nachbesserung beim Kapitaleinlageprinzip (Möglichkeit, Gewinne steuerfrei auszuschütten). Zudem wollen sie, dass Abzüge für Forschung und Entwicklung auf einen «engen, gesetzlich definierten Forschungsbegriff» gestützt werden.

Mit «Brotkrümel für die Bevölkerung – Milliarden für die Konzerne», betitelten die Jungsozialisten (Juso) ihre Mitteilung. Wie SP und Grüne bemängeln sie, dass das Paket keine Massnahmen zur Eindämmung des Steuerwettbewerbes enthält.

Der Gewerkschaftsbund schliesslich sieht die erhöhte Familienzulage zwar als Verbesserung. Gleichzeitig befürchtet er aber, dass mit der Steuervorlage 17 die Gewinnsteuern für Firmen in den Kantonen, Städten und Gemeinden noch stärker gesenkt werden als mit der an der Urne verworfenen USR III.

SVP will Zahlen sehen: Die SVP will die Vorschläge kritisch analysieren. Die vorgelegten Empfehlungen «bedeuten eine Verschlechterung des Standortes Schweiz». Die SVP sieht zuerst die Kantone in der Pflicht: Sie müssten individuelle Steuervorlagen ausarbeiten, die an der Urne bestehen könnten. Die Kantone müssten dafür sorgen, dass Steuerzahlerinnen und -zahler nicht für allfällige Abgänge von Firmen bezahlen müssen.

Für die BDP zahlen KMU und Gewerbe die Zeche: Auch die BDP wendet ein, dass die Lösung für die künftige Unternehmensbesteuerung nicht zu einer «übermässigen Belastung von KMU und Gewerbe» führen dürfe. Bei den neuen Vorschlägen sei aber genau das der Fall.

Städte sind zufrieden: Lob gibt es hingegen vom Schweizerische Städteverband. «Die Richtung der vorgeschlagenen Eckwerte stimmt im Wesentlichen», schreibt er. Zentrale Forderungen wie die Kompensation von Steuerausfällen für Städte und Gemeinden sollten ins Gesetz aufgenommen werden. Auch werde der Kantonsanteil an der Bundessteuer erhöht, von 17 auf 21,2 Prozent.

CVP sieht Fortschritte: Die präsentierten Eckwerte der neuen Vorlage stimmten mehrheitlich mit den von der CVP bereits geforderten Punkten überein, teilt die Partei mit. Insbesondere begrüsst sie, dass der höhere Kantonsanteil an den Bundessteuern von 21,2 Prozent erhalten bleibt.

Positiv findet die Partei auch, dass Städte und Gemeinden berücksichtigt wurden. Das habe die CVP bereits im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III gefordert. Die vorgeschlagenen Instrumente gelte es nun jedoch noch genauer zu prüfen.