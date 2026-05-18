Die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker will für den frei werdenden FDP-Sitz im Aargauer Regierungsrat kandidieren.

Die frühere Nationalratspräsidentin kündigte der FDP ihre Bereitschaft für eine Kandidatur an.

Andere Politikerinnen und Politiker sagten zuvor ab.

Ihre Kandidatur gab die knapp 48-jährige Politikerin am Montag auf dem Portal Linkedin bekannt. «Der Aargau ist meine persönliche und politische Heimat. Unser Kanton hat viel Potenzial und starke Trümpfe: innovative Unternehmen, engagierte Menschen, hohe Lebensqualität und eine starke Vernetzung zwischen Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft», schrieb sie.

Legende: Möchte Nachfolgerin von Stephan Attiger werden: Maja Riniker. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Riniker gehört seit 2019 dem Nationalrat an. Im Dezember 2024 wurde sie zur Nationalratspräsidentin gewählt. Zuvor war sie in den Jahren 2014 bis 2019 Mitglied des Aargauer Kantonsparlaments. Riniker ist Präsidentin des Schweizerischen Zivilschutzverbands.

Die Ersatzwahl für den freiwerdenden Sitz im fünf Mitglieder zählenden Regierungsrat ist notwendig, weil Landammann Stephan Attiger (FDP) am 6. Mai mitteilte, auf Ende Dezember aus dem Regierungsrat zurückzutreten. «Für mich war immer klar, dass dies meine letzte Legislatur sein wird», sagte der 59-jährige Attiger. Der Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) gehört dem Regierungsrat seit April 2013 an.

Auf eine Kandidatur für den freiwerdenden Sitz verzichteten Ständerat Thierry Burkart sowie Grossrätin Jeanine Glarner und Grossrat Lukas Pfister.