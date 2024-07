Per E-Mail teilen

Der Ferienreiseverkehr in Richtung Süden hat am Gotthard-Nordportal am Freitagnachmittag einen Stau in der Länge von zehn Kilometern verursacht.

Reisende mussten Richtung Süden mit fast zwei Stunden und Richtung Nord rund 30 Minuten Wartezeiten rechnen.

Gegen 18 Uhr ging der Stau auf vier Kilometer zurück.

Die Blechlawine vor dem Gotthardportal hatte sich wegen des Sommerferienbeginns abgezeichnet. Bereits um 7 Uhr am Morgen staute sich der Verkehr zwischen Wassen und Göschenen UR auf einer Länge von zwei Kilometern, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf X mitteilte.

Auch am Gotthard-Südportal staute sich der Verkehr: Zwischen Quinto und Airolo TI verzeichnete der TCS um die Mittagszeit eine Staulänge von bis zu drei Kilometern. Reisende mussten dort mit einem Zeitverlust von bis zu 40 Minuten rechnen.

Sperrung auf der San-Bernardino-Route

Am späten Nachmittag musste zudem die A13 (San Bernardino–Bellinzona) zwischen Mesocco und Lostallo in beiden Richtungen wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt werden. Der Schwerverkehr wurde in den Warteräumen angehalten.

Legende: Am Gotthardportal Richtung Süden ist mit grossem Zeitverlust zu rechnen. SRF / Roger Lips

Bereits am letzten Wochenende und dem darauffolgenden Montag war es am Gotthard in beide Richtungen zu Staus mit einer Länge von maximal 14 Kilometern gekommen.