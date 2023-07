Ferienverkehr in den Süden

Vor dem Gotthard-Nordportal ist der Stau am Sonntagmittag auf mehr als zwölf Kilometer angewachsen.

Die Wartezeit zwischen Erstfeld und Göschenen beträgt bis zu zwei Stunden.

Auch in Richtung Norden stauen sich auf der Autobahn A2 die Autos.

Der Zeitverlust zwischen Quinto und Airolo in Richtung Norden betrug am Sonntagmittag bei fünf Kilometer Stau rund fünfzig Minuten, wie der Verkehrsdienst des TCS auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Bereits am ganzen Wochenende kam es vor dem Gotthard-Nordportal zu längeren Staus mit Spitzen von zwölf Kilometern am Freitag und 15 Kilometern am Samstag.

Trotz hohem Verkehrsaufkommen blieben bisherige Staurekorde allerdings ungebrochen. Zum bisher längsten Stau des Jahres 2023 kam es am Gotthard-Nordportal am Pfingstwochenende, als die Blechkolonne zeitweise auf eine Länge von 20 Kilometern anwuchs.