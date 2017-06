Eine Ferienwohnung in der Schweiz zu besitzen, wird immer unbeliebter: Die schwache Nachfrage lässt die Preise purzeln.

Das Wichtigste in Kürze:

Laut einer Studie der UBS ist der Kauf von Ferienwohnungen in den Schweizer Bergen deutlich günstiger geworden.

Vor allem an Top-Standorten wie St. Moritz, Gstaad und Verbier sanken die Preise seit 2012 deutlich.

Gründe sind der starke Franken und ein Bauboom nach der Annahme der Zweitwohnungs-Initiative. Zudem sind Eigentums-Ferienwohnungen bei jüngeren Generationen unbeliebter.

Während die Preise für Ferienwohnungen in den Bergen in Frankreich oder Österreich ansteigen, sinken sie in der Schweiz. Dies sagt die neue UBS-Studie «Alpine Property Focus». Laut dieser standen Schweizer Ferienwohnungen im Vergleich zu 2011 auch öfter leer. In den zehn teuersten Destinationen liegen die Leerstände zwar tiefer als noch 2012. In den übrigen Alpinresorts sei wegen der Annahme der Zweitwohnungsinitiative und dem daraus entstandenen Bauboom in den Schweizer Alpen die durchschnittliche Leerstandsquote auf 1,9% gestiegen, was einer Verdoppelung entspreche.

Engadin/St. Moritz teuerste Destination der Alpen

Am stärksten gingen die Preise für Ferienwohnungen in der Lenzerheide zurück, nämlich um 9 Prozent. In Laax, Scuol, Crans-Montana und Verbier sank das Preisniveau um rund 6 bis 7 Prozent. Auch in Engadin/St. Moritz liessen die Preise um 3 Prozent nach, trotzdem verteidigte die Destination den ersten Rang der teuersten Ferienwohnungen des ganzen Alpenraums. Zulegen konnten die Preise hingegen in Arosa und Zermatt.

Nachfrage schrumpft auch in Zukunft – auch wegen Airbnb

Für die nächsten Jahre erwarten die UBS-Experten weitere Preisrückgänge. Mobileres Reiseverhalten und Sharing-Economy-Angebote wie Airbnb dürften die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in Winterferienregionen weiterhin sinken lassen. Hinzu kommt, dass die wichtigste Nachfragegruppe der 50 bis 55-Jährigen in Zukunft aufgrund der Demografie schrumpfen wird.