Über 120 Personen der städtischen Feuerwehr waren im Einsatz. Leichte Verletzungen gab es bei einem Feuerwehrmann, die Gäste blieben unversehrt.

Was ist passiert? Am Sonntagabend kam es zu einem Brand im Dachstock des Hotels Continental Park in Luzern. Die Feuerwehr der Stadt Luzern rückte rasch zum Hotel aus, das sich in unmittelbarer Nähe des Luzerner Bahnhofs befindet. Sie war die ganze Nacht mit Löschen und Brandwache beschäftigt, der Einsatz endete erst am Montagmorgen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht am Arm, die Hotelgäste und Anwohnenden blieben unversehrt. Das Gebiet rund um den Brandort war während mehrerer Stunden abgesperrt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Das Feuer wütete im Dachgeschoss, wo mehrere Gästezimmer betroffen waren. Bildquelle: Feuerwehr Stadt Luzern. 1 / 5 Legende: Das Feuer wütete im Dachgeschoss, wo mehrere Gästezimmer betroffen waren. Feuerwehr Stadt Luzern

Bild 2 von 5. 60 Personen wurden aus dem Hotel und teilweise aus Nebenhäusern evakuiert. Sechs Personen und zwei Feuerwehrleute seien vorsorglich auf mögliche Rauchbeeinträchtigungen untersucht worden. Bildquelle: Feuerwehr Stadt Luzern. 2 / 5 Legende: 60 Personen wurden aus dem Hotel und teilweise aus Nebenhäusern evakuiert. Sechs Personen und zwei Feuerwehrleute seien vorsorglich auf mögliche Rauchbeeinträchtigungen untersucht worden. Feuerwehr Stadt Luzern

Bild 3 von 5. Ein Feuerwehrmann wurde leicht am Arm verletzt und in einem Spital behandelt. Bildquelle: Feuerwehr Stadt Luzern. 3 / 5 Legende: Ein Feuerwehrmann wurde leicht am Arm verletzt und in einem Spital behandelt. Feuerwehr Stadt Luzern

Bild 4 von 5. Eine Feuerwehrdrohne mit Wärmebildkamera half bei der Suche nach Glutnestern. Bildquelle: Feuerwehr Stadt Luzern. 4 / 5 Legende: Eine Feuerwehrdrohne mit Wärmebildkamera half bei der Suche nach Glutnestern. Feuerwehr Stadt Luzern

Bild 5 von 5. An dem Grosseinsatz an der Murbacherstrasse in der Nähe des Luzerner Bahnhofs waren fast 150 Personen mehrerer Feuerwehren beteiligt. Bildquelle: Feuerwehr Stadt Luzern. 5 / 5 Legende: An dem Grosseinsatz an der Murbacherstrasse in der Nähe des Luzerner Bahnhofs waren fast 150 Personen mehrerer Feuerwehren beteiligt. Feuerwehr Stadt Luzern Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wann begann der Einsatz? Der Alarm ging um 19:39 Uhr bei der Feuerwehr der Stadt Luzern ein. Der Brand sei nicht zu übersehen gewesen, sagt Marcel Spengler, der Feuerwehroffizier, der am Sonntagabend im Einsatz war. «Das ganze Quartier war stark verraucht.» Man habe das von weither gesehen. Auch am Montag roch es in der Nähe des Hotels weiterhin stark nach Rauch.

Legende: Die Rauchsäule des Brandes war in Luzern am Sonntagabend weitherum zu sehen. SRF Augenzeugin Celine Stäuble

Wie lief der Einsatz ab? Die Feuerwehr der Stadt Luzern rückte mit einem Grossaufgebot von rund 120 Frauen und Männern aus. Unterstützung erhielt sie dabei von 15 Kolleginnen und Kollegen aus Kriens, sowie 8 Feuerwehrleuten aus Emmen, die ihren Hubretter mitbrachten. Als Erstes sei es darum gegangen, das Feuer im Dachstock zu bekämpfen. «Wir mussten nach oben; und zwar von ausserhalb des Hotels wie auch von innerhalb», sagt Spengler. Da die Häuser am Brandort dicht aneinander gebaut sind, hätte das Feuer leicht überspringen können. Der Feuerwehr gelang es, dies zu verhindern. «Das Feuer war bald unter Kontrolle», so Spengler.

Legende: Die Feuerwehr der Stadt Luzern war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Unterstützung erhielt sie unter anderem von einem Team aus Emmen, das den Hubretter mitbrachte. Keystone / Andreas Becker

Was passierte in der Nacht? Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, behielt sie ein Team zur Brandwache da. Das sollte sich auszahlen, wie Feuerwehroffizier Markus Portmann bestätigte. Portmann stand am Montagmorgen für Auskünfte zur Verfügung. «Spät in der Nacht, als wir uns mit dem Einsatzteam bereits auf dem Rückzug befanden, flammte nochmals was auf.» Am Morgen sei es dann zu einem weiteren Problem gekommen, das bekämpft werden musste. Die Feuerwehr entdeckte die neuen Glutnester dank einer Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist. Die Brandwache blieb bis Montagmittag vor Ort.

Legende: In der Nacht auf Montag entwickelten sich im Dachstock des Hotels neue Glutnester. Zur Bekämpfung schnitt die Feuerwehr auch das Blechdach auf. Keystone / Andreas Becker

Wie geht es den Hotelgästen? Rund 60 Leute mussten aus dem Hotel Continental Park evakuiert werden. Als Erstes seien sie im naheliegenden Vögeligärtli bei der Zentralbibliothek betreut worden, heisst es von der Feuerwehr. Anschliessend wurden sie auf andere Hotels in der Nähe verteilt, wie der Hotelier Alessandro Pedrazzetti gegenüber SRF schreibt.

Legende: Das Hotel Continental Park ist zweigeteilt. Vom Brand betroffen war nur der Teil «Park», der Teil «Continental» sei auch nach dem Brand weiterhin für Gäste geöffnet, sagt Hotelier Pedrazzetti. Keystone/Andreas Becker

Wie geht es weiter? Ein Teil des Hotels Continental Park – der modernere Teil – war nicht betroffen vom Brand. Der Hotelbetrieb könne da weitergeführt werden, schreibt der Hotelier. Auch das italienische Restaurant, das sich im Erdgeschoss des Hotels befindet, habe weiterhin geöffnet. Wie es zum Feuer gekommen ist, bleibt unklar. Die Brandermittler der Luzerner Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen.