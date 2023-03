Trotz Streaming-Boom macht in Freiburg ein Kino nach 13 Jahren wieder auf. Das steckt hinter dem Comeback.

Pizza, Bier und Popcorn: So lebt das Stadt-Kino wieder auf

Wie Phönix aus der Asche erhebt sich derzeit das Kino Corso in Freiburg – 13 Jahre nach dem einstigen Konkurs. Trotz Netflix-Boom, trotz Mulitplex-Kinotempeln in der Peripherie ist eine Wiedereröffnung geplant. Es ist eine Geschichte, wie sie auch schon andere Kinos in Schweizer Innenstädten geschrieben haben.

Legende: Christian Ströhle will dem Kino Corso in Freiburg neues Leben einhauchen. SRF/Oliver Kempa

Hinter dem Projekt steht der Verein Grigri. Mitinitiant Christian Ströhle ist vom neuen Konzept überzeugt: «Man kann nicht mehr nur Popcorn und Cola verkaufen, sondern muss einen attraktiven Ort gestalten, damit die Leute gerne hier hinkommen», sagt er.

Das Kino Corso solle daher alle Bedürfnisse eines gelungenen Abends abdecken: Es gibt eine Bar für den Aperitif, eine kleine Pizzeria für das Abendessen, drei verschiedene Kino-Säle. «Es sind auch andere Veranstaltungen wie Lesungen, Poetry-Slams, Partys und vieles mehr geplant», so Ströhle.

Bar soll Kasse klingeln lassen

Wegen des neuen Konzeptes mit den Gastroangeboten sei man nicht darauf angewiesen, dass der Kinobetrieb von Beginn an selbsttragend sei, führt Ströhle aus. Ab September wollen er und seine Gefolgsleute die ersten Kinogängerinnen und Kinogänger im Corso empfangen – und bewirten. «Die Bar und das Rundherum soll die meisten Einnahmen bescheren», sagt er.

Zürcher Riffraff mit Vorreiterrolle

Kann das Konzept funktionieren? Ein Blick nach Basel macht Hoffnung. Dort haben die Verantwortlichen von «kult.kino» längst Gastroangebote in ihr Konzept miteingebaut.

Ebenso das Kino Rex in Bern oder Riffraff in Zürich, wo seit Jahren eine Bar Nachteulen wie Freundinnen und Freunde des Arthouse-Kinos anlockt.

Gerade bei Studio-Kinos sei es wichtig, dass sich die Leute dort auch treffen können, um etwa ein Glas Wein mit Freunden zu trinken. Davon ist auch SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser überzeugt. «Erst dieser Zusatznutzen lockt sie von der Fernsehcouch von daheim weg.» Dies sei keine neue Idee, sondern habe sich seit den 2000er-Jahren nach und nach entwickelt.

Kosmos erlitt Schiffbruch

Eine Ausweitung des Konzeptes stellte das Kosmos in Zürich dar: Gastronomie, Buchhandlung, Begegnungsort und Kinos. Dass der Betrieb kürzlich die Bilanz deponieren musste, lag dem Vernehmen nach nicht am relativ gut laufenden Kinobetrieb, sondern am restlichen Mischkonzept. Dieses entpuppte sich als finanziell nicht tragbar.

Legende: Das Kosmos in Zürich ging kürzlich Pleite. Der Kinobetrieb an sich lief offenbar gut. Keystone/Walter Bieri

Daneben buhlen natürlich die grossen Multiplex-Ketten um das Massenpublikum, die oftmals in Shoppingcentern stehen und auch Familien anziehen. Diese locken etwa mit Fastfood-Restaurants oder Bowling-Bahnen zusätzliches Publikum an. Dies, während sich Studio-Kinos auf Erwachsene konzentrierten. Und entsprechend auf andere Gastro-Angebote setzen.