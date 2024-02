Viola Amherd will die Finanzaffäre offenbar ausschweigen

Bundesrätin Viola Amherd ist nach Estland gereist. Sie besichtigt unter anderem ein internationales Cyberabwehr-Zentrum. Dann geht die Reise weiter nach Norwegen.

Derweil fehlt ihrer Armee in der Schweiz viel Geld. Die Armee nennt das Liquiditätsengpass. Von Amherd selber gibt es bislang nur ein einziges mündliches Statement dazu: «Im Moment gibt es dazu nicht mehr zu sagen, als dass es keine Lücke gibt.»

Armeebudget steigt weniger schnell als erwartet

Am letzten Donnerstag gab die Bundesrätin der sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats Auskunft hinter verschlossenen Türen. Danach verschwand sie wieder. Armeechef Thomas Süssli erklärte derweil die komplizierte Finanzplanung: Demnach hatte die Armee damit gerechnet, dass ihr Budget schneller ansteigt.

Da spielt der oft zitierte Teflon-Effekt.

Nichts zu sagen, scheint bei Viola Amherd Strategie zu sein. Unangenehme Geschichten sitzt sie erfolgreich aus. Das sagt auch Mark Balsiger. Er ist unter anderem auf Krisenkommunikation spezialisiert und berät Politiker. «Da spielt der oft zitierte Teflon-Effekt.» Ähnliches habe früher schon bei den damaligen Bundesräten Doris Leuthard oder Alain Berset funktioniert.

Keine Stellungnahme wegen Auslandsreise

Dabei gäbe es spannende Fragen an die Verteidigungsministerin: Süssli etwa erklärt, er könne den Zustand der Armee und das fehlende Geld nicht verantworten. Die «NZZ am Sonntag» berichtete unter Berufung auf interne Protokolle der parlamentarischen Kommissionen, dass Amherd dort erklärt habe, sie sei damit einverstanden, dass das Armeebudget langsamer wachse als ursprünglich geplant.

Amherd: Werden alle Rechnungen begleichen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Peter Klaunzer In Estland hat Viola Amherd der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ein Interview gegeben. Dabei sagte die VBS-Vorsteherin, die Armee werde sämtliche Rechnungen auch in den kommenden Jahren begleichen können – und zwar innerhalb des Zahlungsrahmens. Die aktuelle Situation sei «alles andere als exotisch». Im Übrigen habe der Gesamt-Bundesrat jederzeit die nötigen Informationen gehabt.

Würde die Verteidigungsministerin das auch heute noch sagen – jetzt, da die Konsequenzen sichtbar werden? Aus dem Verteidigungsdepartement VBS heisst es, eine Stellungnahme sei wegen der Auslandsreise aktuell nicht möglich.

Ähnliche Fälle in der Vergangenheit

Dass die Verteidigungsministerin in Deckung geht, hat System bei Viola Amherd: Die Besetzung eines Spitzenpostens in ihrem Departement Ende letztes Jahr, der Panzerverkauf durch die Ruag, bei dem es zu Unstimmigkeiten kam, die Kriterien für die Evaluation des neuen Kampfjets. Wenn es heikel wird, reduziert Amherd ihre Präsenz konsequent. Die Verteidigungsministerin geht dann in Deckung.

Von der politischen Konkurrenz heisst es, man wünschte sich, dass man die Verteidigungsministerin jetzt «besser spüren würde», wie es Sicherheitspolitikerin Priska Seiler Graf von der SP ausdrückt.

Abwiegelnde Töne aus der eigenen Partei

Für Nationalrat Reto Nause – er gehört wie Amherd der Mitte-Partei an – trägt allerdings das Parlament die Hauptverantwortung für das fehlende Geld. Und zwar mit dem Entscheid, das Armeebudget nicht bis 2030, sondern erst bis 2035 auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts BIP anwachsen zu lassen.

«Vor diesem Hintergrund kann ich nachvollziehen, dass Viola Amherd nicht in die Öffentlichkeit gerannt ist und eine Aufstockung des Armeebudgets verlangt hat», sagt Nause. Die Affäre ist aus seiner Sicht also erklärbar – weil Amherd nicht die Hauptverantwortung trage.

Dennoch gibt es angesichts des grossen Fehlbetrags von 1.4 Milliarden Franken auch in der eigenen Partei Stimmen, die hinter vorgehaltener Hand sagen: Amherd dürfe sich nicht mehr hinter der Armee verstecken.