Die US-Behörden vermuteten, die beiden Schweizer hätten sich in Florida bei einer Fledermaus mit Tollwut angesteckt.

Die Touristen zeigten aber keine Tollwut-Symptome, teilt nun das Bundesamtes für Gesundheit (BAG) mit.

Beide würden aber nachbehandelt, unter anderem mit einer Impfung.

Legende: Die Fledermaus hat die beiden Schweizer nicht mit Tollwut infiziert. Keystone

Das Paar hätte sich bei einer Fledermaus in Florida anstecken können: Die Frau und der Mann hoben diese vor zwei Wochen in Florida vom Boden auf und brachten es in eine Tierklinik. Wenige Tage später wurde die Fledermaus positiv auf Tollwut getestet.

Die Gesundheitsbehörden in den USA informierten die Schweizer Behörden über den Fall und darüber, dass sich die beiden Touristen möglicherweise angesteckt haben könnten.