Legende: Pascal Bieri ist einer der vier Mitgründer von Planted. Das Unternehmen ist 2019 an der ETH Zürich entstanden. Matthias Heim/SRF

In Kempthal, in den Hallen der ehemaligen Maggi-Fabrik, wird an der Zukunft des Fleischs gearbeitet. Hier hat das Jungunternehmen Planted seine Produktionsanlagen und stellt täglich 14 Tonnen Fleisch-Ersatzprodukte her: Chicken, Kebap, Pulled Pork und Steak. Sie alle basieren auf pflanzlichen Rohstoffen wie Erbsen- oder Reismehl, Rapsöl und Wasser. Anstatt ein Tier, wandeln moderne Maschinen die Rohstoffe in ein Fleischimitat um. Es ist ein technisches Verfahren erklärt Pascal Bieri Mitgründer von Planted, und vergleicht die Entwicklung mit Software: «Wir wollen uns von Version zu Version verbessern – sei es bei der Saftigkeit, der Anwendbarkeit oder der Textur. Wir sehen Produkte wie Software, die wir updaten, wenn wir etwas Besseres haben.»

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie natürlich diese Produkte noch sind. Firmenchef Pascal Bieri betont: «Die Prozesse sind physikalisch und biologisch. Und wir würden niemals Additive aus einer Chemiefabrik einsetzen».

Gleichzeitig sei ein technischer Fertigungsprozess nötig, damit die Firma mit der Fleischindustrie, die sehr effizient funktioniere und dazu auch noch von Subventionen profitiere, mithalten könne, so Pascal Bieri weiter. «Der Preis ist ein wichtiges Argument beim Einkaufen. Von dem her ist uns Skalierung wichtig.» Denn je grösser und effizienter die Produktion, desto mehr sinken die Kosten und damit der Preis. Mittelfristig geht Pascal Bieri sogar davon aus, dass seine Firma effizienter sein werde als die Tierindustrie, weil sie weniger Rohmaterialien verwenden müsse.

Bislang scheint ihnen der Erfolg recht zu geben: Die Produkte verkauft die Firma im Detailhandel und inzwischen in über 6000 Restaurants in ganz Europa. Und die Firma wächst so schnell, dass sie bereits neue Standorte für neue Produktionslinien sucht, weil der Platz in den alten Hallen schon wieder knapp wird.