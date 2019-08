Soll man künftig eine höhere Steuer aufs Fleisch zahlen oder nicht? Das ist die derzeit heiss diskutierte Frage in Deutschland. Das Gedankenspiel lässt sich aber auch gut auf die Schweiz anwenden.

In einer Online-Umfrage von SRF News hat sich eine grosse Mehrheit der Teilnehmenden für eine Fleischsteuer und einen geringeren Fleischkonsum ausgesprochen.

Wäre eine Fleischsteuer sinnvoll? Deutschland diskutiert: Eine Fleischsteuer soll dem Klimawandel entgegenwirken. Was halten Sie davon?

In den Kommentarspalten kommt zum Ausdruck, inwiefern User bereit wären, mehr für Fleisch zu bezahlen. Der Tenor: Wenn schon mehr bezahlen, dann den Bauern, wie User Elio Marazzi schreibt: «Ich esse immer weniger Fleisch. Das Fleisch, welches ich kaufe, muss Best-Standards erfüllen. Dem Bauer, der dieses produziert, bezahle ich sehr gerne mehr.»

Auch User Andreas Wüest stellt sich auf die Seite der Bauern: «Es wäre mal an der Zeit, dass der Landwirt am Anfang der Produktionskette sagt, was sein Produkt mit allen Auflagen kostet.»

Geld für Bauern und gute Tierhaltung

Die mehrheitliche Meinung ist klar: Das zusätzliche Geld soll nicht an den Staat gehen. «Irgendeiner Steuerbehörde würde ich niemals freiwillig Geld abliefern, welches dann sowieso in der Administration verpufft», so User Marazzi. Mit einer Steuer würde nur «der Moloch Staat gefüttert», so User m. mitulla. Vielmehr solle man in eine gute Tierhaltung investieren. So würde auch die Qualität des Fleisches steigen.

Legende: Massentierhaltungen gehören heute in der Fleischproduktion (noch?) zur Realität. Keystone

Das findet auch User De Brummli: «Sinnvoller wäre es, Produktionsstandards zu heben und Billigfleisch aus schlechter Haltung mit Importverboten zu belegen.» Und er bringt es auf den Punkt: «Preis steigt, weniger Konsum, besseres Tierwohl, Geld geht an den Erzeuger.»

«Essdiktatur» und nichts für kleine Portemonnaies

Es gibt aber auch klar Gegenstimmen zu einer Fleischsteuer. User D. Zeller warnt zum Beispiel vor einer «Essdiktatur», die durch den «Klimahype» entstehen würde.

User Bendicht Häberli hingegen spricht das Finanzielle an: «Ich bin dagegen, weil schon wieder die kleineren Portemonnaies auf der Strecke blieben. Die Gutsituierten, obwohl auch übergewichtig, könnten getrost weiterhin ihr Steak und Entrecote grillieren.»

Lieber ganz auf Fleisch verzichten

Andere sehen als einzige nachhaltige Lösung den Verzicht auf Fleisch. Wie zum Beispiel User Rene Bernasconi: «Das Geld wird irgendwo versanden, die Bürger sind die Dummen und die Tiere werden weiterhin in engen Käfigen gemästet. Das einzige vernünftige Mittel ist ein totaler Fleischverzicht.»

Legende: Glücklich, wer in der Schweiz weidet: Die Hälfte der Schweizer Milchkühe lebt in besonders tierfreundlicher Stallhaltung und die Mehrheit kommt regelmässig an die frische Luft. Keystone

Dafür plädiert auch User Hans Murer: «Fleisch ist kein Lebensmittel, sondern ein Genussmittel: Der Mensch kann bestens darauf verzichten. Es gibt heute sehr viele pflanzliche Alternativen.»

Obwohl die Meinungen in der SRF-News-Community teilweise auseinandergehen, ziehen die meisten am gleichen Strang: Es soll sich etwas an der Fleischproduktion ändern. Vor allem den Tieren zuliebe.