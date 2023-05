Im Kanton Neuenburg ist am Samstagmorgen ein Sportflugzeug abgestürzt.

Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, wie ein Sprecher der Neuenburger Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Die Absturzstelle befindet sich demnach beim Ort Ponts-de-Martel im Neunburger Jura.

Um welchen Flugzeugtyp es sich genau handelt und wie viele Personen sich darin befanden, ist vorerst nicht bekannt. «Wir müssen zuerst die Familien der Opfer benachrichtigen», sagte der Sprecher gegenüber Keystone-SDA. Die Polizei stellte für den späteren Nachmittag weitere Informationen in Aussicht.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr in einem steilen, schwer zugänglichen Gebiet in einem Wald. Rettungskräfte und Polizei seien an der Stelle, an der sich das Wrack befinde, berichtete der Radiosender RTN. Die Polizei gab nicht bekannt, von wo aus das Flugzeug gestartet war oder wohin es fliegen sollte. Die Absturzstelle war weiträumig abgesperrt. Unterdessen nahm die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) Ermittlungen auf.

Mehr folgt.