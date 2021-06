Was heisst genau «private Veranstaltung in privaten Innenräumen»? Darf ich mein Geburtstags-Fest daheim mit 30 Leuten feiern, wenn ich aber ein Pfadiheim miete, dann dürfen es mehr sein?

Findet das Fest zu Hause statt, gelten die Vorgaben für private Veranstaltungen. Drinnen ist die Anzahl Personen auf maximal 30, draussen auf 50 beschränkt. Dafür gelten drinnen wie draussen keine weiteren Vorgaben.

Findet das Fest in einer öffentlich zugänglichen Einrichtung statt (gemieteter Saal eines Restaurants, Pfadiheim, Waldhütte oder Vereinslokal), dürfen drinnen maximal 250 Gäste dabei sein und draussen dürfen 500 Gäste mitfeiern. Sowohl drinnen wie draussen gilt eine 2/3-Kapazitätsvorgabe sowie ein Tanzverbot. Zudem muss ein Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt werden. Dieses beinhaltet zum Beispiel Vorgaben zur Maskenpflicht im Innenbereich und zur Konsumation. Draussen muss keine Maske getragen werden.

Werden nur Gäste eingelassen, die ein Covid-19-Zertifikat haben, ist die Teilnehmerzahl nicht beschränkt. Aber: Wenn über 1000 Personen teilnehmen, benötigt es eine Bewilligung des Kantons.

Welchen Test muss ich genau machen, um wieder in die Clubs zu kommen?

Hier bietet sich ein Antigenschnelltest an, der 48 Stunden gültig ist. Ein PCR-Test wäre sogar 72 Stunden gültig, jedoch muss er selbst bezahlt werden, wenn keine Symptome vorliegen. Ein Selbsttest für zu Hause reicht nicht aus.

Sind Genesene auch 12 Monate geschützt oder nur Geimpfte?

Genesene gelten vorerst für 6 Monate als geschützt.

Tests an Schulen: Werden die fortgeführt? Spucktests oder Schnelltests?

Das repetitive Testen an den Schulen soll weitergeführt und nach Möglichkeit intensiviert werden. Damit sollen im Herbst/Winter allfällige Ausbrüche verhindert werden. Normalerweise werden an Schulen gepoolte Speicheltests gemacht, also Spucktests.

Muss das Servicepersonal auf der Terrasse nach wie vor Maske tragen? Wie sieht es aus, wenn das Personal in die Innenräume muss, um Getränke/Essen zu holen?

In Innenräumen muss das Personal Maske tragen; in Aussenbereichen muss der Arbeitgeber gewährleisten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand einhalten können und Massnahmen zum Schutz des Personals vorsehen.

Können Kinder mit dem Flugzeug ohne Test zurück in die Schweiz fliegen?

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können auch dann ohne Test in die Schweiz einreisen, wenn sie per Flugzeug reisen.

Brauchen Personen mit Zertifikat (Geimpfte beispielsweise) im ÖV keine Maske mehr zu tragen?

Im ÖV gilt weiterhin die Maskenpflicht, ob mit oder ohne Zertifikat.

Es ist jetzt erlaubt, Kinder ab 12 zu impfen, aber wird das auch empfohlen? Die WHO hat das (noch) nicht getan.

Die Impfempfehlung des BAG und der EKIF wurde am Dienstag publiziert. Die Impfung wird allen Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren empfohlen, die sich impfen lassen wollen, um sich vor einer Infektion zu schützen. Über die Umsetzung entscheiden die Kantone. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche nur ein geringes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die meisten Infektionen verlaufen symptomlos oder mild.

Dennoch sollen auch junge Menschen die Möglichkeit erhalten, sich und ihr Umfeld mit einer Impfung zu schützen, wenn sie dies wollen. Jugendliche ab 12 Jahren werden voraussichtlich bereits im Sommer geimpft werden können. Die Schweiz hat genügend Impfstoff, um auch Kindern und Jugendlichen eine Impfung zu ermöglichen. Aktuell ist erst der Impfstoff von Pfizer/BioNTech ab 12 Jahren zugelassen.

Was ist eigentlich mit Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen sollten (Krankheit, Schwangerschaft)? Wie kommen diese Personen zum Covid-Zertifikat bzw. werden die Kosten für Tests (und somit für das temporäre Zertifikat) dann vom Bund übernommen?

Diese Personen können ein reguläres Covid-Testzertifikat erhalten. Die Kosten von bis zu einem Schnelltest täglich werden übernommen, sodass auch mehrere Grossveranstaltungen wöchentlich besucht werden können.

Wann erfolgt das Update der Gültigkeit des Covid-Zertifikates von 6 auf 12 Monate nach der Impfung?

Der Bundesrat hat am Mittwoch über die erwähnte Verlängerung der Gültigkeitsdauer entschieden, die per 26. Juni in Kraft tritt. Entsprechend wird dies automatisch im Covid-Zertifikat in der Covid-Cert-App angepasst.

(Quelle: BAG)