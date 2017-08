Der Direktor des Schweizer Bauernverbands will sich «zu 200 Prozent» in der Kampagne zur Volksabstimmung am 24. September über die Ernährungssicherheit engagieren.

«Selbst wenn wir nicht einem starken Gegenwind ausgesetzt sind, ist es unmöglich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen», erklärte Bourgeois in einem Interview.

Die Wahl des neuen Bundesrats ist für den 20. September vorgesehen. Sie findet nur vier Tage vor der eidgenössischen Volksabstimmung statt.

Als Direktor des Bauernverbands werde er sich in den nächsten Wochen in erster Linie der Abstimmungskampagne widmen, erklärte er. Die Abstimmung bedeutet in seinen Augen «eine Herausforderung für die Schweizer Bevölkerung, die Konsumenten, die Nahrungsmittelbranche und die Bauernfamilien».

Interesse am Amt

Er versicherte ausserdem, dass seine Herzprobleme, an denen er 2012 litt, seine Wahl nicht beeinflusst hätten. «Ich fühle mich fit, und die regelmässigen Untersuchungen im Spital bestätigen das. Es gibt keine Bedenken in dieser Frage», sagte er.

Mögliche NachfolgerInnen