Maya Graf (Grüne/BL): «Bevölkerung will keine neuen AKW bauen»

«Blackout-Initiative» startet im Ständerat

«Nicht schon wieder»: Parlament gedenkt der Opfer von Kerzers

«Blackout-Initiative» im Ständerat – und weitere Geschäfte

Entlastungspaket abgespeckt: Stand des Sparwillens der Räte

Neunköpfiger Bundesrat ist weiterhin nicht mehrheitsfähig

Ständerat hält Druck auf den Asylbereich aufrecht

Parlament will arbeitslose Schwangere besser absichern

Gegen häusliche Gewalt: Ständerat will strengere Regeln