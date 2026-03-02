- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Jans mit deutlicher Kritik an Italiens Verhalten
- Bundesrat Jans: «Zeitfaktor ist enorm wichtig»
- Bundesrat Jans: «Jetzt sind wir dran»
- Eva Herzog Präsidentin der Finanzkommission
- Daniel Fässler: «Wir ritzen die Grundsätze der Rechtsgleichheit»
- Wer einen Solidaritätsbeitrag erhalten würde
- Pirmin Schwander: «Unser System hat jede Katastrophe gemeistert»
- Ständerat berät über Bundeshilfe für Opfer von Crans-Montana
- EP 27: Nationalrat verwirft Vorstösse für Mehreinnahmen
- Neutralitätsinitiative, EP27, Wolf: Blick auf wichtige Vorlagen
Quellen: SRF, Agenturen