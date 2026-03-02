Grüne Fraktion: Ausserordentliche Situation erfordert Massnahmen

GLP-Fraktion: «Wir haben profitiert von internationaler Hilfe»

SP-Fraktion: «Wir müssen Solidarität zeigen»

Mitte/EVP: «Angst vor Präjudiz darf Handeln nicht verhindern»

FDP-Fraktion: «Kein Geld der Welt kann Opfer zurückbringen»

Nationalrat debattiert über Unterstützung für Brandopfer

Auftakt in die zweite Sessionswoche

Eine von drei Sessionswochen vorbei – der Rückblick

Fachredaktor zu Neutralitätsinitiative: «Entscheid nächste Woche»