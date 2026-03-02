 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Frühjahrssession 2026 Crans-Montana: Spricht der Nationalrat 50'000 Franken pro Opfer?

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Grüne Fraktion: Ausserordentliche Situation erfordert Massnahmen
  • GLP-Fraktion: «Wir haben profitiert von internationaler Hilfe»
  • SP-Fraktion: «Wir müssen Solidarität zeigen»
  • Mitte/EVP: «Angst vor Präjudiz darf Handeln nicht verhindern»
  • FDP-Fraktion: «Kein Geld der Welt kann Opfer zurückbringen»
  • Nationalrat debattiert über Unterstützung für Brandopfer
  • Auftakt in die zweite Sessionswoche
  • Eine von drei Sessionswochen vorbei – der Rückblick
  • Fachredaktor zu Neutralitätsinitiative: «Entscheid nächste Woche»
  • SVP gegen den Rest: Die Debatte um die Neutralitätsinitiative

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 05.03.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)