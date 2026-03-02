- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
Themen in diesem Liveticker
- Ständerat verlangt Antworten zu Szenarien in Bankenkrise
- «EP27» um rund eine Milliarde abgespeckt – 5 Differenzen bleiben
- Grünes Licht für Solidaritätsbeiträge für Opfer der Katastrophe
- Bundesrat Jans: «Kein Unglück wie jedes andere»
- SVP-Fraktion: «Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen»
- Grüne Fraktion: Ausserordentliche Situation erfordert Massnahmen
- GLP-Fraktion: «Wir haben profitiert von internationaler Hilfe»
- SP-Fraktion: «Wir müssen Solidarität zeigen»
- Mitte/EVP: «Angst vor Präjudiz darf Handeln nicht verhindern»
- FDP-Fraktion: «Kein Geld der Welt kann Opfer zurückbringen»
Quellen: SRF, Agenturen