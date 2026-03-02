 Zum Inhalt springen

Frühjahrssession 2026 Sparpaket nimmt Form an +++ Crans-Montana-Opfer erhalten Geld

  • Ständerat verlangt Antworten zu Szenarien in Bankenkrise
  • «EP27» um rund eine Milliarde abgespeckt – 5 Differenzen bleiben
  • Grünes Licht für Solidaritätsbeiträge für Opfer der Katastrophe
  • Bundesrat Jans: «Kein Unglück wie jedes andere»
  • SVP-Fraktion: «Wir wollen keinen Präzedenzfall schaffen»
  • Grüne Fraktion: Ausserordentliche Situation erfordert Massnahmen
  • GLP-Fraktion: «Wir haben profitiert von internationaler Hilfe»
  • SP-Fraktion: «Wir müssen Solidarität zeigen»
  • Mitte/EVP: «Angst vor Präjudiz darf Handeln nicht verhindern»
  • FDP-Fraktion: «Kein Geld der Welt kann Opfer zurückbringen»

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 05.03.2026, 19:30 Uhr

