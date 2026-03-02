- Die Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte findet vom 2. bis zum 20. März statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über alles Wichtige aus dem Parlament auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte der Frühjahrssession finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Auftakt in die zweite Sessionswoche
- Eine von drei Sessionswochen vorbei – der Rückblick
- Fachredaktor zu Neutralitätsinitiative: «Entscheid nächste Woche»
- SVP gegen den Rest: Die Debatte um die Neutralitätsinitiative
- Parlament will Fleisch von transportierten Tieren kennzeichnen
- Nationalrat lehnt Neutralitätsinitiative deutlich ab
- Parlament will bei PFAS wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen
- Ständerat will bezahlte Arbeit von pflegenden Angehörigen regeln
- Weiterarbeit im Pensionsalter soll attraktiver werden
- Leichtere Zulassung für Pflanzenschutzmittel aus Nachbarländern
Quellen: SRF, Agenturen