Covid-19-Gesetz ist noch nicht ausdiskutiert: Nach je zwei Beratungen haben sich die Räte in zahlreichen Punkten noch nicht einigen können. Konkret hat der Nationalrat am Donnerstag daran festgehalten, die Definition von Härtefällen auszudehnen. Der Ständerat will beim geltenden Recht bleiben. Die grosse Kammer sieht weiter vor, dass beispielsweise Restaurants À-fonds-perdu-Beiträge im Umfang von höchstens 30 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes in derselben Jahresperiode in den Jahren 2018 und 2019 beziehen können. Der Ständerat lehnte das bisher ab. Er ist am Montag wieder an der Reihe.

Zudem hielt der Nationalrat daran fest, Mieterinnen und Mieter verstärkt vor Kündigungen zu schützen. Auch bei den Finanzhilfen für Selbstständige ist er grosszügiger als der Ständerat.

Budget 2021 – Bewilligung von Nachtragskrediten in Milliardenhöhe: Das Parlament will zur Bewältigung der Corona-Pandemie weitere rund 14.4 Milliarden Franken an Bundesgeldern zur Verfügung stellen. Dabei fallen die Erhöhung des Bundesbetrags für die kantonalen Härtefallmassnahmen mit 6.3 Milliarden Schweizer Franken und der Beitrag an die Arbeitslosenversicherung zur Deckung der Kurzarbeitsentschädigung im Jahr 2021 mit 6 Milliarden Franken am meisten ins Gewicht.

Differenzbereinigung beim Geldwäschereigesetz: Der Ständerat hat die letzte Differenz in der Vorlage zum Geldwäschereigesetz bereinigt. Diese ist nun bereit für die Schlussabstimmungen. Neu müssen Banken «einen konkreten Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte» auf kriminelle Gelder haben, die «aufgrund zusätzlicher Abklärungen nicht ausgeräumt werden können». Erst dann sind sie zur Meldung verpflichtet.

Ja zum vereinfachten Abschuss von Wölfen: Das Parlament will nach dem Nein an der Urne zum revidierten Jagdgesetz keine neue Vorlage lancieren. Es fordert jedoch Massnahmen per Verordnung, damit Wölfe in Schranken gehalten und Herden geschützt werden können. Eine entsprechende Motion hiessen die beiden Kammern gut.

Nationalrat stimmt gegen Tierversuchsverbot: Der Nationalrat lehnt die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» ohne Opposition ab. Allen Fraktionen im Nationalrat war das Begehren zu radikal. Der Rat empfiehlt das Volksbegehren denn auch einmütig zur Ablehnung. Die grosse Kammer sagt auch mit klaren Mehrheiten Nein zu den von Minderheiten beantragten Gegenvorschlägen.

Einfacherer Zugang zu Cannabis: Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einer Änderung des Betäubungsmittelgesetzes zugestimmt. Demnach können Ärztinnen und Ärzte Cannabis-Arzneimittel künftig direkt auf Rezept verschreiben. Sie bleiben verpflichtet, Behandlungen dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zu melden. Das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung.