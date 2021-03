Die wichtigsten Entscheide vom Montag, 1. März

Anlaufstelle für Missbrauch beim Bundespersonal: Braucht es für Missbrauchsmeldungen in Bundesbetrieben eine unabhängige nationale Anlaufstelle? Das will der Nationalrat abklären lassen. Er hat dem Bundesrat mit 136 zu 49 Stimmen bei 3 Enthaltungen einen Prüfungsauftrag erteilt. Die Anlaufstelle soll etwa für Meldungen zu körperlicher und sexueller Gewalt, Mobbing oder Machtmissbrauch zuständig sein – in Einrichtungen des Bundes und vom Bund kontrollierten Betrieben.

Keine Präventivhaft für Dschihadreisende: Dschihad-Rückkehrende dürfen in der Schweiz nicht einfach präventiv inhaftiert werden. Der Ständerat hat eine Motion der SVP-Fraktion abgelehnt, die eine generelle Sicherheitshaft für Gefährder einführen wollte. Eine generelle Präventivhaft sei mit dem Rechtsstaat und der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht vereinbar. Der Terrorismus müsse mit den Instrumenten des Rechtsstaats bekämpft werden. Bereits heute sei es möglich, dass Dschihad-Rückkehrende bei Verdacht in Untersuchungshaft gesteckt würden, sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter. Die Präventivhaft ist damit vom Tisch.

Nationalrat für Minimallösung beim Geldwäschereigesetz: Das Parlament will das Geldwäschereigesetz punktuell verschärfen, lehnt aber neue Regeln für Anwälte, Notare und andere Berater ab. Der Nationalrat folgt damit weitgehend der Vorlage des Ständerats. Es ist eine Minimalvariante auf Zeit. In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat mit 123 zu 67 Stimmen bei einer Enthaltung für die Vorlage.

Noch im vergangenen Oktober drohte das Gesetz an einer Links-Rechts-Allianz zu scheitern. SP und Grüne argumentierten damals wie heute, das Gesetz sei derart verwässert, dass es keine Verbesserung bringe. Kurz vor dem definitiven Scheitern schwenkte nun die SVP um, obwohl sie grundsätzlich keinen Handlungsbedarf sieht. Sie befand, dass die Lösung des Ständerats doch tragfähig sei.

Weitere Verschärfungen des Gesetzes, wie sie der Bundesrat vorsah, waren in den Räten nicht mehrheitsfähig. Der Nationalrat schuf jedoch noch einmal eine Differenz zum Ständerat bei der Meldeschwelle der Delikte. Das Gesetz geht damit zurück in die grosse Kammer.

Schweiz macht bei Vernetzung von Schengen-Datenbanken mit: Die europäischen Behörden sollen künftig mit einem Mausklick alle Schengen- und Dublin-Datenbanken gleichzeitig abfragen können – auch in der Schweiz. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat die Vorlage des Bundesrats zur Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen angenommen. Er stimmte mit 42 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung zu. Damit können künftig mit einer Abfrage gleichzeitig mehrere EU-Informationssysteme konsultiert werden. Weiter gibt es einen gemeinsamen Dienst für den Abgleich biometrischer Daten, einen gemeinsamen Speicher für Identitätsdaten und einen Detektor für Mehrfachidentitäten.

