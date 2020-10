Der Kanton Bern führt keine Statistik über den Abbruch alter Gasthöfe. Es gebe aber jährlich mehrere Anfragen zum Abbruch oder Umnutzung eines Gasthofs, sagt Denkmalpflegerin Tatiana Lori. Auch sie beobachtet, dass der Druck wegen der gewollten Verdichtung in den Zentren auf solche Gebäude steigt. «Es läuft immer ähnlich ab: Ein Gasthof wird geschlossen, das Gebäude zerfällt, am Schluss kann es nur noch abgerissen werden.» Nicht nur in der Agglomeration Bern sind Gasthofgebäude derzeit unter Druck, sondern im ganzen Kantonsgebiet. Wie die Stiftung Berner Heimatschutz fordert auch Tatiana Lori die Gemeinden auf, genaue Planungen durchzuführen – und alte Gasthofgebäude nicht zu schnell zum Abbruch freizugeben.