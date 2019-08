SBB will die Auflagen des Bundes fristgerecht umsetzen

Der Bund verpflichtet die SBB, die Türsteuerungen bei den EW-IV-Wagen zu ersetzen und Sofortmassnahmen für die Sicherheit zu ergreifen.

Die SBB will die Vorgaben des Bundes zügig umsetzen, wie SBB-Chef Andreas Meyer an einer Medienkonferenz versichert.

Zu Beginn der SBB-Medienkonferenz drückt CEO Andreas Meyer nochmals sein Bedauern über den tragischen Unfall Anfang August in Baden (AG) aus. Zum Zwischenergebnis der eingesetzten Task Force für die Sonderkontrollen räumt er ein: «Ich war überrascht, als ich gesehen habe, wie viele Fehler wir gefunden haben.»

Die SBB will bis zum 28. August die Sonderkontrollen beim Wagentyp EW IV abschliessen, wie Toni Häne, Leiter SBB Personenverkehr, erklärte. Dann sollen auch neuere Wagen kontrolliert werden.

Bisher wurden 384 Wagen und 1536 Türen bei der Sonderkontrolle überprüft. Dabei wurden 512 Mängel entdeckt. Der grosse Teil davon wirke sich nicht auf die Funktion der Türen aus und sei nicht sicherheitsrelevant, so Häne. 66 Mal wurde beim Einklemmschutz ein Mangel in der Funktionsweise erkannt, sieben Mal hat der Einklemmschutz nicht funktioniert. Alle Mängel sollen so schnell wie möglich behoben werden, hiess es.

Neben den Vorgaben des Bundes will die SBB darüber hinaus das System der Sicherheitsmeldungen des Personals extern prüfen lassen. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass den Meldungen nicht genügend nachgegangen worden sei, betont Patrick Hadorn, Leiter Sicherheit und Qualität, an der Medienkonferenz. Dennoch überprüfe die SBB jetzt nochmals alle Meldungen, die im Zusammenhang mit dem Unfall in Verbindung stünden.

SBB muss Türsteuerungen ersetzen

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hatte festgestellt, dass die bestehende Parallelschaltung bei den Türen der EW-IV-Wagen dazu führen kann, dass die Türen dem Lokführer als geschlossen gemeldet werden, obwohl dies nicht der Fall ist. Das BAV verlangt, dass die SBB dieses System bis Ende Oktober so anpasst, dass es dem Lokführer den korrekten Zustand der Türen anzeigt.

Zudem muss das Bahnunternehmen mittelfristig die Türsteuerungen ersetzen. Denn gemäss Sust-Bericht funktioniert auch der Einklemmschutz bei den Türen nicht zuverlässig.

Am ersten Augustwochenende war bei der Abfertigung eines Interregios in Baden (AG) der 54-jährige Zugchef von einer Türe eingeklemmt und mehrere Kilometer mitgeschleift worden. Der Lokführer bemerkte den Unfall nicht. Der Zugchef starb an den Folgen seiner Verletzungen.