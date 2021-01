Braucht es ein Ess-Verbot in den Zügen?

Letztes Wochenende im Intercity von Zürich nach Chur. Ein Paar, Mitte 40, richtet sich gemütlich in seinem Abteil ein, isst, trinkt und plaudert ununterbrochen. Die Masken haben beide abgelegt.

Nach einer Stunde bittet sie ein anderer Zugpassagier, die Masken wieder aufzusetzen. Das Pärchen weigert sich. Das sei erlaubt. Schliesslich seien sie am Essen.

Party in der S-Bahn

Ein zweites Beispiel: Weil die Bars und Clubs geschlossen sind, bestreiten mehrere Jugendliche im Grossraum Zürich ihren Ausgang im Zug. Sie decken sich mit Alkohol ein und fahren mit der S-Bahn mehrmals dieselbe Strecke hin und her, wie der «Tagesanzeiger» neulich berichtete.

Sowohl die Jugendlichen wie auch das essende Pärchen verstossen gegen die Corona-Verordnung. Denn das Ausziehen der Maske zum Trinken oder Essen im Zug sind darin zwar erlaubt, allerdings nur für kurze Zeit.

Fälle, in denen diese Ausnahme offensichtlich für längere Mahlzeiten oder Trinkgelage missbraucht wird, müssten vom Bahnpersonal analog der Maskenpflicht behandelt werden.

Würden Sie ein Essverbot in Zügen begrüssen? Ja, ein generelles Essverbot ist notwendig. Ja, ein generelles Essverbot ist notwendig. % Nein, ein generelles Essverbot geht zu weit. Nein, ein generelles Essverbot geht zu weit. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Weder SBB noch Bund wollen Verbot

Fragwürdig bleibt jedoch, wie das in der Praxis kontrolliert wird. Wo ist die Grenze zwischen kurz etwas zu sich nehmen und einem Ess- und Trinkgelage? Am einfachsten und konsequentesten wäre wohl ein generelles Trink- und Essverbot in der Bahn. Ein solches wollen jedoch weder SBB noch Bund.

Wegen der immer lauter werdenden Kritik von Fahrgästen will man sich der Problematik jetzt aber annehmen. So erklärt das BAG gegenüber SRF: «Das BAG wird mit Postauto und SBB, den Systemführern im öffentlichen Verkehr, besprechen, wie in solchen Fällen zielführend vorgegangen werden kann.»

Die SBB bestätigt auf Nachfrage, dass man zusammen mit Postauto Massnahmen prüfe. Möglich wären etwa eine Flyer- oder Plakatkampagne. Von einem Ess- und Trinkverbot ist aber nicht die Rede.

Wie stehen Sie zu einem möglichen Essverbot in Zügen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren.