Demonstrationen in der ganzen Schweiz gegen das WEF

In Lausanne gingen zahlreiche Personen auf die Strasse gegen den US-Präsidenten.

Auch gegen den US-Präsidenten Donald Trump wird in Zürich demonstriert.

Zahlreiche Personen versammelten sich auf dem Helvetiaplatz in Zürich.

In Zürich demonstrieren mehrere tausend Personen gegen das World Economic Forum (WEF).

Protestiert wird auch gegen den US-Präsidenten Donald Trump, der das WEF in Davos besuchen wird. Bisher verlief die Veranstaltung friedlich.

Auch in Genf, Lausanne, Neuenburg, Freiburg und Bellinzona laufen Demonstrationen gegen das WEF.

Mehrere tausend Demonstranten haben am Dienstagabend gegen das WEF und insbesondere gegen die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump protestiert. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Kurz nach 19 Uhr setzte sich in Zürich ein Demonstrationszug vom Helvetiaplatz in Richtung Bahnhofstrasse in Bewegung. Der Anlass verlief bislang friedlich. Laut der Stadtpolizei Zürich kam es zu kleineren Sachbeschädigungen wie Sprayereien.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Zürcher Stadtpolizei hatte den Anlass bewilligt und ist für allfällige Ausschreitungen vorbereitet. Zahlreiche Kastenwagen stehen bereit. Die Einsatzkräfte halten sich aber zurück.

An der Demo nimmt unter anderem auch Juso-Präsidentin Tamara Funiciello teil. Sie kritisierte das WEF als «keineswegs friedensstiftend». Nachdem eine Anti-WEF-Demo in Davos verboten wurde, unterstützten zahlreiche linke Gruppierungen den Anlass in Zürich. Unter den Demonstranten waren auch Gewerkschafts-Sympathisanten und Mitglieder der SP Graubünden.

In Lausanne gingen 250 bis 300 Personen auf die Strasse. Sie versammelten sich auf der Place de l'Europe, wo sie mit Kerzen den Schriftzug «Trump not welcome » nachbildeten. Danach zogen sie durch die Innenstadt.

Eine Demonstration gegen das WEF in Davos war von der Gemeinde abgelehnt worden. Zur Begründung hatte es geheissen, wegen des starken Schneefalls der letzten Tage gebe es im Ort kaum Platz für eine Demonstration.