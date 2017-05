Das Parlament diskutiert darüber, die Schweiz in Zukunft mit Strom versorgt werden soll. Im Wesentlichen sollen die Verfahrensfristen massiv verkürzt werden, damit die schweizerischen Stromnetze rechtzeitig ausgebaut werden können.



Im Schweizer Übertragungsnetz bestünden heute Engpässe, so der Bundesrat. Die vermehrt dezentrale Produktion erneuerbarer Energien stelle zudem erhöhte Anforderungen an die Verteilnetze und an das Zusammenwirken von Übertragungsnetz und Verteilnetzen. Diese Herausforderungen erforderten eine rasche Entwicklung und Flexibilisierung des Stromnetzes.