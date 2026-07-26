Die Quagga-Muschel breitet sich rasant aus. Ein Start-up setzt auf Drohnen und KI, um sie zu bekämpfen.

Mit KI und Unterwasserdrohnen gegen die Quagga-Muschel

Der Genfersee liegt spiegelglatt in der Morgensonne. Das Wasser ist glasklar. Was Badegäste freut, bereitet Sébastien Pittet Sorgen. Der Bootsführer kennt den See seit Jahrzehnten. «Das Wasser ist zu klar», sagt er. Die Quagga-Muschel filtere so viele Nährstoffe heraus, dass den Fischen die Nahrung fehle.

Die invasive Muschel breitet sich seit rund zehn Jahren rasant in der Schweiz aus. Inzwischen kommt sie mit Ausnahme des Thuner- und Brienzersees in allen grossen Seen vor. Sie verdrängt einheimische Arten und verursacht hohe Kosten, weil sie Wasserleitungen, Fischernetze oder Bootsanlagen besiedelt.

Drohne liefert Bilder vom Seegrund

Vor Morges bereitet Carole Fonty eine Unterwasserdrohne für den Einsatz vor. Die Gründerin des Start-ups Alien Limited will die Quagga-Muschel mit neuer Technologie bekämpfen. Die Drohne filmt den Seegrund in hoher Auflösung. Künstliche Intelligenz wertet die Bilder aus und erstellt dreidimensionale Karten. «Mit dieser Technologie können wir rasch grosse Flächen untersuchen», sagt Fonty.

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Schon kurz nach dem Abtauchen erscheinen auf dem Bildschirm dichte Muschelbänke. Auch ein Ansaugrohr ist fast vollständig mit Muscheln bedeckt. «Alles völlig verstopft», kommentiert Pittet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Das Ansaugrohr ist dicht mit Quagga-Muscheln besetzt und stark verkrustet. Bildquelle: SRF/Roman Fillinger. 1 / 4 Legende: Das Ansaugrohr ist dicht mit Quagga-Muscheln besetzt und stark verkrustet. SRF/Roman Fillinger

Bild 2 von 4. Die Unterwasserdrohne kann täglich bis zu 2000 Quadratmeter Gewässerboden dokumentieren. Bildquelle: SRF/Roman Fillinger. 2 / 4 Legende: Die Unterwasserdrohne kann täglich bis zu 2000 Quadratmeter Gewässerboden dokumentieren. SRF/Roman Fillinger

Bild 3 von 4. Über ein Glasfaserkabel bleibt die Drohne jederzeit mit der Oberfläche verbunden. Bildquelle: SRF/Roman Fillinger. 3 / 4 Legende: Über ein Glasfaserkabel bleibt die Drohne jederzeit mit der Oberfläche verbunden. SRF/Roman Fillinger

Bild 4 von 4. Ein Pilot steuert die Unterwasserdrohne und wertet die Aufnahmen aus. Bildquelle: SRF/Roman Fillinger. 4 / 4 Legende: Ein Pilot steuert die Unterwasserdrohne und wertet die Aufnahmen aus. SRF/Roman Fillinger Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Fontys Karten zeigen, wo Infrastruktur besonders stark betroffen ist. «Man kann die ganze Struktur in 3D anschauen und sieht sofort, wo sie bedroht ist», erklärt Fonty und tippt auf ihren Handybildschirm.

Muscheln sollen zu Zement werden

Doch das genügt der Genferin nicht. Ihr Start-up testete bereits einen Unterwassersaugroboter, der Muscheln entfernen kann. Gleichzeitig arbeitet Fonty daran, die Tiere weiterzuverarbeiten: Aus dem Muschelfleisch soll Biogas entstehen, aus den Schalen Zement. Erste Versuche seien vielversprechend. «Der Zement erfüllt die industriellen Normen», sagt sie.

Legende: Carole Fonty, die Günderin von Alien Limited. SRF/Roman Fillinger

Noch befindet sich das Projekt in der Entwicklungsphase. Finanziert wird es unter anderem von Kantonen, Stiftungen sowie Partnern aus Forschung und Industrie.

Fachmann sieht Chancen – und Risiken

Thomas Müller von der Eawag, dem Wasserforschungsinstitut der ETH, verfolgt das Projekt mit Interesse.

Die Kartierung mit Drohnen hält Müller für eine gute Ergänzung zum herkömmlichen Monitoring, bei dem Proben genommen werden. Skeptischer beurteilt er das Absaugen ganzer Muschelbänke. «Immer wenn man eingreift, hat man auch einen negativen Einfluss auf die einheimische Fauna», warnt er. Zudem würden geräumte Flächen rasch wieder besiedelt.

Sobald die Muschel einmal in einem Gewässer ist, bringt man sie eigentlich nicht mehr weg.

Für Müller ist deshalb klar: «Sobald die Muschel einmal in einem Gewässer ist, bringt man sie eigentlich nicht mehr weg.» Die Ausbreitung werde zwar irgendwann ihren Höhepunkt erreichen. Das ökologische Gleichgewicht in den Schweizer Seen werde aber dauerhaft verändert bleiben.