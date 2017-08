Bergsturz in Bondo

Spezialisten bei Messungen im Val Bondasca 0:30 min, vom 27.8.2017

Die zuständigen Geologen haben am Piz Cengalo mit ersten ausführlichen Messungen begonnen.

Die Spezialisten können bis auf etwa einen Kilometer an die Gefahrenzone heran.

Von den Messungen erhofft man sich, Zeitpunkt und Ausmass weiterer Ereignisse besser abschätzen zu können.

Mit Radar und Laser wird derzeit der Piz Cengalo von Geologen vermessen, die SRF aktuelle Handy-Bilder aus dem Val Bondasca zur Verfügung gestellt haben.

Direkt in die Gefahrenzone hinein können die Experten jedoch nicht. Das wäre viel zu gefährlich. Eine Million Kubikmeter Gestein sind weiterhin absturzgefährdet – ein Viertel dessen, was am Mittwoch niederging.

Derweil führen Bagger in Bondo weiter Schutt ab. Die Auffangbecken müssen geleert werden, damit neues Material wieder Platz hat – zum Schutz des Dorfes.

Acht Menschen verschollen

In dem völlig verwüsteten Gebiet waren am Mittwoch etwa vier Millionen Kubikmeter Fels zu Tal gedonnert und hatten sich im Tal viele Meter hoch aufgetürmt. Seither werden acht Wanderer vermisst. Die Suche nach ihnen wurde am Samstag abgebrochen.

Nun prüfen die Ermittler, ob die Touristen ausreichend gewarnt waren: «In dem Zusammenhang wird besonders der Frage nachgegangen, ob genug auf die Naturgefahren hingewiesen wurde», sagte eine Polizeisprecherin der Kantonspolizei Chur. «Die Staatsanwaltschaft ist informiert, und die Ermittlung wird von der Polizei durchgeführt.»

Die Bürgermeisterin des besonders betroffenen Ortes Bondo hatte zuvor eine Mitverantwortung zurückgewiesen. Das Dorf habe alles getan, um Todesfälle infolge von Erdrutschen zu verhindern, sagte Anna Giacometti.