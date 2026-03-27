Baselland hält an den bestehenden Standorten des Kantonsspitals Baselland (KSBL) fest.

Dies sei sowohl ein wirtschaftlicher als auch ein medizinischer Entscheid, so die Baselbieter Regierung.

Sie sieht damit von der Idee eines einzelnen Standortes in Pratteln BL ab.

In der Baselbieter Spitallandschaft ändert sich vorerst nichts. Gesundheitsdirektor Thomi Jourdan will an den vorhandenen Standorten in Liestal und auf dem Bruderholz festhalten. «.....»

Legende: Weil das Bruderholzspital bestehen bleibt, muss der Kanton einige Millionen in den Bau aus den 1960-er Jahren stecken. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Die bestehenden Standorte zu schliessen und stattdessen auf einen einzigen Standort in Pratteln BL zu setzen, sei nicht im Sinne der Versorgungssicherheit der Bevölkerung.

Zu diesem Schluss kommt die Baselbieter Regierung. «Die Zwei-Standort-Lösung überzeugt aus medizinischer und wirtschaftlicher Sicht und weist auch deutlich tiefere Risiken in der Umsetzung auf», hiess es an einer Medienkonferenz am Freitagmorgen.

Auch Sicht der Regierung ist der Spitalneubau damit vom Tisch. Ob dies die Politik auch so sieht, ist offen. Beispielsweise die «Interessengemeinschaft Zukunft Kantonsspital» kritisiert den Zwei-Standorte-Entscheid als verpasste Chance. Der IG gehören Landrätinnen und Politiker von links und rechts an: «Ein modularer Neubau wäre flexibel für die sich künftig verändernden Bedürfnisse in der stationären Versorgung und der zunehmenden Ambulantisierung.»

Gesundheitskosten senken

Damit hebt sich Baselland vom Trend in der Schweiz zu weniger Spitalstandorten ab. Dies, obwohl die Gesundheitskosten und damit auch die Krankenkassenprämien in Baselland im schweizweiten Vergleich hoch sind.

Weniger Spitäler bedeuten aber nicht zwingend tiefer Kosten. So jedenfalls die Evaluation, die der Regierungsrat in Auftrag gegeben hatte. «Halten wir an den beiden jetzigen Standorten fest, kommt uns das billiger??????», so Jourdan.

Ein neues Spital sei zwar voraussichtlich tatsächlich profitabler. Es komme den Kanton alles in allem aber teurer als ein Neubau. Die Variante mit nur einem Spital hätte 1,16 Milliarden Franken gekostet. Die Variante Liestal/Bruderholz hingegen nur 850 Millionen Franken. «Das sind 36 Prozent weniger ????», so Jourdan.