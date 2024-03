Das von den Bewilligungsbehörden und der Swiss Football League (SFL) gemeinsam eingesetzte Projektteam «Progresso» schlägt Massnahmen zur Verhinderung von Gewalt im Zusammenhang mit Spielen der Super League vor.

Im Bereich der Club-Allianzen und der Fanreisen bestehe Einigkeit über das Vorgehen.

«Die Bewilligungsbehörden halten trotz der Kritik der SFL am Kaskadenmodell fest und werden dieses auf die nächste Saison hin in Kraft setzen. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten bleibt, dass das Modell gar nicht zur Anwendung kommen muss», so die Mitteilung.

Legende: Das aus Vertretern von Fussball- und Behördenseite bestehende Projektteam war beauftragt, Massnahmen zur Verhinderung von Gewalt und Ausschreitungen im Umfeld von Fussballspielen der obersten Liga zu erarbeiten. (Archivbild) Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Für den Fall, dass der Dialog und weitere präventive Mittel Ausschreitungen nicht verhindern, wollen die Behörden auf ein Instrumentarium zurückgreifen, das ihnen «eine verhältnismässige Reaktion erlaubt».

Dabei greifen die Organisationen auf ein sogenanntes «Kaskadenmodell» zurück. Dieses definiert, welches Fehlverhalten welche Massnahmen auslösen kann.