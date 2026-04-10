Bei einem Grosseinsatz sind am Donnerstagnachmittag vier teils schwer verletzte Personen aufgefunden worden.

Zwei von ihnen mussten mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat einen 51-jährigen Mann festgenommen.

Beim Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen Mann aus Serbien ohne Wohnsitz in der Schweiz. Er wurde bei einer Fahndung angehalten. «Im Verlauf der Abklärungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht», schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Ein Mann und drei Frauen verletzt

Die Polizei war am Donnerstag via Notruf auf einen verletzten 73-Jährigen aufmerksam gemacht worden. In einem Wohngebiet der Gemeinde Au SG fand die Patrouille drei weitere verletzte Personen. Es handelte sich um drei Frauen zwischen 57 und 87 Jahren.

Zwei von ihnen mussten mit Rettungshelikoptern ins Spital geflogen werden. Weder über ihre Verletzungen noch über ihren aktuellen Zustand kann die Polizei derzeit mehr sagen.

Legende: Im Einsatz standen unter anderem mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie zwei Rettungshelikopter. Keystone/Gian Ehrenzeller

Offenbar waren zwei der verletzten Personen bei den anderen Betroffenen zu Besuch. Wie sich das Gewaltdelikt abgespielt hat, wird derzeit unter der Leitung der St. Galler Staatsanwaltschaft ermittelt. Dazu gehören die Rolle des verhafteten Mannes ebenso wie Hintergründe, mögliches Tatmotiv sowie die Frage, ob weitere Personen involviert sind.