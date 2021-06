Der Ticker startet um 15:30 Uhr

20:12 Libyen Das Thema Libyen wurde nicht angesprochen, sagt Aussenminister Cassis.

20:12 Cassis erklärt, warum der Gipfel gut für die Schweiz ist Cassis spricht über den Geist von Genf. Das internationale Genf zeichne sich aus und mache mit seinen Institutionen die nächsten Jahrzehnte aus. Cassis führt in vier Punkten aus, warum der Gipfel gut für die Schweiz sei. Er spricht die Rolle der Diplomatie in der Schweiz an. Die kulturelle und sprachliche Vielfalt etwa begünstige die Verständigung. Der Gipfel sei auch gut für den Stolz der Schweizer Bevölkerung.

20:11 Fragerunde Parmelin ergänzt, dass der Austausch in einem aufmerksamen Umfeld stattgefunden habe und eröffnet die Fragerunde.

20:09 Aussenminister Cassis dankt Russland Ignazio Cassis ergreift das Wort. Gemeinsam mit Russland sei die Schweiz im Europarat. Der Besuch von Russlands Präsident Putin in der Schweiz sei eine Geste für eine dauerhafte Beziehung mit Russland. «Ich freue mich, dass auch eine neue Freundschaftsgruppe Schweiz-Russland gegründet worden ist». Wir haben Putin und Aussenminister Lawrow erklärt, dass die Schweiz in der OSZE Brücken schlagen kann. Etwas durch Schutzmachtmandate oder mittels intenationaler Treffen. Russland hat für die Guten Dienste der Schweiz heute gedankt.

20:06 Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet die Pressekonferenz Wir hoffen, das das Treffen positive Auswirkungen haben für die Welt. «Ich gratuliere und danke allen, die dieses Treffen möglich gemacht haben.» Er dankt auch Frankreich für die gute Zusammenarbeit. Russland sei ein wichtiger Partner der Schweiz mit grossem Potenzial. Die Schweiz sei unter den zehn wichtigsten Investoren in Russland. Legende: SRF

19:57 Bidens Medienkonferenz ist zu Ende Joe Biden verlässt das Podium. Die Fragerunde mit dem US-Präsidenten hat eine gute halbe Stunde gedauert, also rund halb so lange wie jene seines russischen Amtskollegen vor ihm.

19:54 Frage nach militärischer Antwort Ob eine militärische Reaktion eine angemesse Antwort wäre, wenn rote Linien überschritten werden, etwa bei bei Ramsonware, also Cybererpressungen, fragt ein Journalist. Biden winkt ab, darüber habe man nicht gesprochen.

19:47 Keine Erklärung zur Ausräumung des Killer-Vorwurfs Auf die Frage nach der Einigung bezüglich Bidens früherer Aussage, Putin sei ein Killer, sagte er: «Er war zufrieden, wieso sollte ich das nochmals aufbringen.» Es ging bei dem Treffen nicht um Vertrauen, sondern um Interessen, betonte er nochmals. Der Vorwurf Putins, die USA hätten rund um «Black Live Matters» die Menschenrechte nicht beachtet, wies er als «lächerlich» zurück.

19:46 Warum hat das Treffen nur drei Stunden gedauert? «Wir haben uns in der grösseren Gruppe getroffen nach dem ersten Austausch. Wir haben so viel miteinander abdecken können und auch mit meinem Aussenminister Blinken haben wir Missverständnisse geklärt. Nach zwei Stunden haben wir uns angeschaut; wir haben uns geeinigt auf gewisse Dinge und wir haben echt gute Aussichten darauf, dass sich unsere bilaterale Beziehung bessert.» Er habe zum Beispiel Hilfe bei der Sicherheit in Afghanistan angeboten. Drohungen habe es keine gegeben. Putin habe sogar seine Mutter zitiert, so Biden. Es war sehr umgänglich, aber er habe Putin klar gesagt, wo er stehe. Bei Verstössen gegen die amerikanische Souveränität werde es Reaktionen geben.

19:40 Keine Rückkehr zum Kalten Krieg Das Letzte, was Putin wolle, sei ein neuer Kalter Krieg mit den USA. China dränge vor, militärisch und wirtschaftlich, aber Russlands Wirtschaft sei schwach. Putin sei zwar zehn Jahre jünger als er, kenne aber die Zeiten des Kalten Krieges. Das sei nicht die Art der Beziehung, die er mit den USA haben wolle. Das Treffen sei kein «Kumbaya»-Moment gewesen. Man habe sich nicht umarmt. Aber man habe grundsätzliche Dinge besprochen. 00:25 Video Biden: «Glaube nicht, dass Putin eine Rückkehr zum Kalten Krieg will» Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

19:39 Warme Genfer Junisonne im Rücken Biden zieht sein Jackett aus, ihm ist zu heiss geworden bei rund 30° Celsius in Genf.

19:38 Situation um Oppositionellen Nawalny Auf die Frage eines Journalisten, was passieren würde, wenn Alexej Nawalny sterben würde, sagt Biden, das würde schwerwiegende Konsequenzen für Russland haben. Es gehe immer um das Vertrauen. Wenn sich Russland nicht an die internationalen Normen halte, habe das Konsequenzen. Wie auch etwa bei militärischen Einsätzen von Russland in Syrien. «Wenn sich ein Land nicht an diese Regeln hält, dann beschädigt das alles.»

19:35 Drohung Bidens in Richtung Moskau Russland könne nicht den Gang der Welt diktieren, findet Biden. Die Handlungen Putins würden den Status des Landes nicht verbessern. Er habe ihm klargemacht, er würde handeln, wenn es nötig sei.

19:32 Persönliches Treffen trotz Unterschieden wichtig «Mir war wichtig, Putin persönlich zu treffen», so Biden. Direkt kommunizieren sei zentral. «Der Ton des Gesprächs war gut und positiv. Wir waren uns nicht in allen Bereichen einig. Die USA haben der Welt gezeigt, dass wir wieder da sind. Wir haben jetzt klare Grundlage, wie wir mit Russland umgehen wollen.» Nun geht der Präsident zu den Fragen der Presse über.

19:31 Vorwurf der Cyberattacken auf die USA aus Russland Auch das Thema Cybersicherheit war Thema. 16 Angriffe auf kritische Infrastrukturen in den USA habe er angesprochen. «Wie würde Russland es finden, wenn eine seiner Ölpipelines von Hackern erpresst würde?» Putin hatte jedoch, wie er während dessen Medienkonferenz sagte, jede Verantwortung für Hackerangriffe aus Russland abgelehnt. Der Bereich der strategischen Stabilität sei wichtig. «Ich möchte einen Mechanismus dafür haben.» Wir wollen bilateral einen strategischen Stabilitätsdialog haben. Diplomaten und Experten sollen neue Waffen unter Kontrolle bringen. «Wir haben detailliert über solche Waffen gesprochen.» Dass Iran keine Nuklearwaffen haben solle, stellte er klar. Das sei auch im Interesse Russlands. Die Arktis soll eine freie Zone bleiben – und die Lage in Syrien brachte Biden zur Sprache. 00:54 Video Biden: «Länder müssen für Angriffe aus ihren Territorien heraus Verantwortung übernehmen» Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

19:24 Menschenrechte und Nawalny-Inhaftierung angesprochen Biden: «Für mich ist ziemlich klar: Wer mich etwas kennt, es gibt keinen Ersatz für persönliche Treffen zwischen Staatschefs. Putin und ich haben eine gemeinsame Verantwortung und wir sollten im gegenseitigen Interesse zusammenarbeiten.» Die Menschenrechte werden immer als Thema auf dem Tisch liegen. Deshalb habe er die Menschenrechtslage in Russland und die Inhaftierung von Kreml-Kritiker Nawalny angesprochen, ebenso die Frage der freien Presse. «Wir müssen offensichtlich diese Rechte für alle Frauen und Männer sicherstellen.» 00:27 Video Biden: «Werden nicht aufhören über Fälle wie Nawalny zu sprechen» Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

19:21 Nun tritt auch Biden in Genf vor die Medien Mit etwas Verzögerung stellt sich nun auch US-Präsident Joe Biden den Fragen der akkreditierten Medienschaffenden. «Das ist ein langer Tag für euch alle», sagt er, während er seine Pilotensonnenbrille auszieht. Das Treffen mit Putin sei «geradeheraus» gewesen, er habe seine Interessen geschildert, diese seien im Sinne der US-Bürgerinnen und Bürger. Das sei in der «DNA der USA». Sie hätten auch über die Differenzen, die die USA und Russland hätten, gesprochen. 00:24 Video Biden: «Die Verteidigung der Menschenrechte wird immer ein Thema sein» Aus News-Clip vom 16.06.2021. abspielen

19:09 Warten auf den US-Präsidenten Joe Biden Putins Medienkonferenz wurde in einem Saal abgehalten, die Stühle hatten einen coronakonformen Abstand zueinander. Jene von Biden wird im Freien stattfinden, auf einem mit Blumen dekorierten Podium vor der Kulisse des Genfersees. Die Journalistinnen und Journalisten haben bereits Platz genommen und warten nun bei rund 30 Grad auf das Eintreffen des US-Präsidenten. Einige fächern sich mit ihren Unterlagen zur Kühlung etwas Luft zu. Legende: Reuters

18:48 Medienkonferenz nach einer Stunde beendet Gipfel seien dazu da, die Sicherheit in der Welt sicherzustellen, sagte Putin abschliessend. Damit endet die Medienkonferenz des russischen Präsidenten in Genf. Als Nächstes wird Biden sich den Fragen von Journalistinnen und Journalisten stellen.