Der Ticker startet um 7:55 Uhr

9:20 Genehmigungen von Kurzarbeit steigen deutlich an Das Coronavirus hat zunehmend Auswirkungen auf den Schweizer Arbeitsmarkt. Seit Anfang März haben die genehmigte Voranmeldungen für Kurzarbeit stark zugenommen, wie es vom Seco heisst. Diese Woche soll der Bundesrat über Vereinfachungen dieses Instruments entscheiden.

9:14 Papiere der Schweizer Banken verlieren massiv Unter anderem wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus herrscht Angst an der Schweizer Börse. Der Leitindex SMI büsst bei Eröffnung des Aktienmarktes 6.3 Prozent ein. Massiv unter Druck geraten die Papiere der Banken. Die Credit Suisse verliert 11.13, die UBS 9.10, Julius Bär 6.83 Prozent. Nebst Covid-19 drücken auch der Ölpreis-Krieg zwischen Saudi-Arabien und Russland und die sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen die Aktienkurse.

8:24 Google: Home Office für über 4000 Mitarbeitende in Zürich Ab heute gilt bei Google Zürich Home Office. Das betrifft in Zürich über 4000 Mitarbeitende. Der Mutterkonzern in Kalifornien hat allen Standorten mit vielen Coronavirus-Fällen empfohlen, Home Office einzuführen. Das Google Büro in Zürich bleibt jedoch geöffnet. Alle Gäste brauchen aber ab sofort eine Sonderbewilligung.

8:12 Am Zoll in Chiasso «tutto come sempre» «Tutto come sempre». So könnte man die Situation am Zoll in Chiasso am frühen Montagmorgen zusammenfassen. Nach der Einführung des italienischen Regierungserlasses über Reisebeschränkungen in der Lombardei und 14 weiteren Provinzen gibt es derzeit keine besonderen Vorkommnisse an der schweizerisch-italienischen Grenze. Dementsprechend werden auch keine systematischen Kontrollen von Autos oder Personen durchgeführt. An der Grenze sind nur die Wachen anwesend, kantonale Polizisten sind bisher keine aufgeboten. Legende: Keystone

7:17 US-Senator Ted Cruz isoliert sich Der republikanische US-Senator Ted Cruz hat sich nach einem kurzen Kontakt mit einem Covid-19-Patienten in freiwillige Quarantäne begeben. Er habe der Person vor zehn Tagen bei einer Veranstaltung die Hand geschüttelt und sich kurz mit ihr unterhalten, teilte der Senator für Texas in der Nacht auf Montag bei Twitter mit. Dennoch sei die Chance, dass auch er infiziert worden sei «extrem niedrig», schrieb Cruz weiter. Die Begegnung sei kurz gewesen, und er fühle sich «gut und gesund». Legende: Keystone

7:11 Frankreich und Deutschland schliessen Vertretungen in Nordkorea Deutschland und Frankreich schliessen wegen der Coronavirus-Epidemie vorübergehend ihre Vertretungen in Nordkorea – ein Schritt, den der britische Botschafter auf Twitter bedauert. Nordkorea hat bislang keinen einzigen Fall von Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bekanntgegeben. In Südkorea haben sich indes 7382 Menschen angesteckt. À bientôt und bis bald in Pjöngjang

6:45 Schweizer Massnahme macht Schule – in Frankreich Auch Frankreich untersagt neu alle Veranstaltungen mit

mehr als 1000 Menschen. Es gebe gewisse Ausnahmen, räumte Gesundheitsminister Olivier Véran ein, etwa für Demonstrationen oder den öffentlichen Verkehr. Legende: Keystone

6:24 ATP- und WTA-Turnier von Indian Wells abgesagt Das neuartige Coronavirus führt erstmals zur Absage einer grossen Sportveranstaltung in den USA: Wegen eines bestätigten Covid-19-Falls in der Region findet das für die kommenden beiden Wochen geplante kombinierte Damen- und Herren-Tennis-Turnier im amerikanischen Indian Wells nicht statt. Am Mittwoch hätten bei den Damen und am Donnerstag bei den Herren die erste Runde beginnen sollen. Erwartet wurden in den knapp zwei Wochen mehr als 450'000 Zuschauer. Von der Absage betroffen sind etwa Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams und Naomi Osaka. Nach Angaben der «New York Times» ist es die erste Absage in der Geschichte des Turniers. Gesundheitsnotstand im Riverside County

3:43 Albanien meldet erste Coronavirus-Fälle Die ersten beiden Coronavirus-Fälle hat jetzt Albanien gemeldet. Es handle sich um einen Vater und dessen Sohn, die aus Italien zurückgekehrt seien, teilt das Gesundheitsministerium mit. Beide seien in einem stabilen Zustand.

3:33 Saudi-Arabien schränkt Flug- und Schiffsverkehr ein Saudi-Arabien stoppt den Flug- und Schiffsverkehr aus und nach mehreren Ländern – darunter Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain. Zudem darf niemand aus diesen Ländern mehr einreisen, meldet die staatliche Nachrichtenagentur des Königreichs.

2:52 Zahl der Neuinfektionen in China sinkt weiter Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle in China durch den Coronavirus ist nach offiziellen Angaben am Sonntag erneut gesunken. Demnach gab es 40 neue bestätigte Fälle nach 44 am Samstag. Die Zahl der Toten sei um 22 gestiegen – nach 27 am Tag zuvor. Von den 22 Todesopfern wurden nach Angaben der Pekinger Gesundheitskommission seit Sonntag 21 aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Ein weiterer Patient starb in der südchinesischen Provinz Guangdong. Es wird jedoch eine hohe Dunkelziffer vermutet. Mehr als 3000 Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 bislang in China gestorben. Über 80'735 Infektionen wurden nachgewiesen – mittlerweile gelten mehr als 58'000 Patienten als geheilt.

2:30 Gefängnis-Insassen revoltieren Wegen Restriktionen aufgrund des Coronavirus sind Revolten in mehreren italienischen Haftanstalten ausgebrochen. Zu den Aufständen kam es am Sonntag, nachdem Einschränkungen für den Besuch von Angehörigen verhängt worden waren, erklärte die Gewerkschaft für Gefängnispersonal (Osapp) am Sonntagabend. In einem Gefängnis in Modena sei während der Revolte ein Insasse zu Tode gekommen, berichtete die Nichtregierungsorganisation Antigone, die sich für die Rechte von Häftlingen einsetzt. Die Umstände dieses Todesfalls blieben zunächst aber unklar. Im selben Gefängnis wurden bei Konfrontationen zwei Wärter verletzt,meldet die Nachrichtenagentur Ansa. Die Polizei wurde gerufen, um die Ruhe in der Haftanstalt wiederherzustellen. Zu Revolten kam es auch in Haftanstalten in Alessandria, Pavia, Frosinone und Neapel. In dem Gefängnis in Pavia südlich von Mailand nahmen Häftlinge laut italienischen Medien zeitweise zwei Wärter als Geiseln. In Frosinone südlich von Rom verbarrikadierten sich rund hundert Häftlinge in einem Teil der Anstalt, meldet die Nachrichtenagentur Agi. Nahe des Gefängnisses von Poggioreale, einem Vorort von Neapel, demonstrierten Angehörige von Häftlingen gegen die Restriktionen bei Besuchen.

23:10 Grenzkontrollen in Tschechien Tschechien führt zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus Stichprobenkontrollen für Einreisende an der Landesgrenze ein. Ab Montagmorgen werde die Polizei an zehn Grenzübergängen mit Deutschland, Österreich und der Slowakei Informationsbroschüren verteilen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am laut Nachrichtenagentur CTK. Ausserdem würden Feuerwehrleute nach dem Zufallsprinzip die Temperatur von Reisenden messen, die mit dem Auto nach Tschechien zurückkehren.

22:55 Katar schottet sich ab Wegen des Coronavirus schottet sich Katar von der Aussenwelt ab: Wie die Regierung des Emirats mitteilte, wird Bürgern von 14 Staaten ab Montag die Einreise untersagt. Betroffen seien Ägypten, Bangladesch, China, Indien, der Iran, der Irak, der Libanon, Nepal, Pakistan, die Philippinen, Sri Lanka, Südkorea, Syrien und Thailand.

22:46 Portugals Präsident begibt sich in Quarantäne Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat sich wegen einer möglichen Coronavirus-Infektion selbst in Quarantäne begeben. Er werde zwei Wochen lang keine öffentlichen Termine im In- und Ausland wahrnehmen, kündigte der Präsident an. Er hatte nach eigenen Angaben vergangene Woche Schüler einer Schule aus dem Norden Portugals getroffen, die anschliessend wegen eines Coronavirus-Falls geschlossen wurde. Legende: Keystone/Archiv

21:58 Anstieg der Fälle in Italien Die Anzahl der am Coronavirus Erkrankten in Italien steigt weiter: Laut den Zahlen der John Hopkins University gibt es im südlichen Nachbarland der Schweiz mittlerweile bereits 7375 Fälle. Italien ist somit hinter China das am stärksten betroffene Land weltweit.

21:25 Hoher Anstieg in New York befürchtet Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hält einen drastischen Anstieg von Infizierten in seiner Stadt für möglich. Binnen zwei oder drei Wochen könnte deren Zahl von derzeit 13 auf hundert oder gar mehrere hundert steigen, sagt er auf einer Pressekonferenz. Legende: Keystone/Archiv

21:10 «Die Fussballwelt fühlt sich gegen die Ansteckungsgefahr immun» Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat die Fussballliga Serie A für ihren Entschluss, den Ligabetrieb wieder aufzunehmen, scharf kritisiert. «Die Fussballwelt fühlt sich gegen die Ansteckungsgefahr immun, man spricht nur von Geld», sagte er und drohte mit politischem Eingreifen. «Ich vertraue in den Fussballverband und werde noch bis Dienstag warten. Wenn der Fussball nicht seine Verantwortung übernimmt, wird es die Regierung tun», stellte er klar. Nach der Absage zahlreicher Spiele in der Vorwoche hatte der Verband entschieden, die Ligaspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. «Mich interessiert nur die öffentliche Gesundheit. Wollen wir warten, dass auch in der Serie A die ersten Fußballer infiziert werden?», fragte Spadafora.

20:50 «Es ist eigentlich unmöglich, das ganze Gebiet kontrollieren zu können» Die italienische Regierung will Teile von Norditalien zum Sperrgebiet erklären. Das Sperrgebiet soll für die Region Lombardei und 14 italienische Provinzen im Norden Italiens gelten. Italiens Aussenminister Luigi Di Maio hat aber bestätigt, dass die Grenze zwischen Italien und der Schweiz für Grenzgängerinnen und Grenzgänger offen bleiben soll. Einschätzungen aus Italien und Tessin. Einschätzungen von SRF-Italien-Korrespondent Philipp Zahn: «Die Fallzahlen stiegen immer mehr und man hatte vor allem in der Lombardei den Eindruck, dass man weitere starke Massnahmen einführen musste. Man will alles versuchen, um die Ausbreitung des Coronavirus irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber es ist eigentlich unmöglich, das ganze Gebiet kontrollieren zu können. Man bräuchte Militär und Polizei, um nicht nur Flughäfen, die Autobahnen und Eisenbahnen kontrollieren zu können.» Einschätzungen von SRF-Tessin-Korrespondentin Simona Caminada: «Heute war am Grenzübergang besonders wenig los. Auch auf den Strassen, beispielsweise in Chiasso, waren nur sehr wenige Leute anzutreffen. Die Anspannung im Tessin hat deutlich zugenommen. 01:59 Video Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Simona Caminada und SRF-Korrespondent Philipp Zahn Aus Tagesschau vom 08.03.2020. abspielen