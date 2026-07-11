Das Gotthardmassiv trennte die beiden Hauptorte. Der vor 10 Jahren eröffnete Basistunnel belebt die Beziehungen.

Altdorf und Bellinzona sind sich so nah wie noch nie

Samstagvormittag in der Altstadt von Bellinzona: Marktstände mit blau-roten Dächern reihen sich dicht an dicht. In den Gassen schlendern Einheimische – und auffallend viele Menschen aus der Deutschschweiz.

«Ich finde es wunderschön. Wir haben ein gutes Restaurant entdeckt und geniessen die Zeit hier», sagt eine Frau, die zusammen mit ihrem Mann angereist ist.

Legende: Immer am Samstagvormittag findet in Bellinzona der grosse Markt statt. SRF/Iwan SANTORO

Auch Marktfrau Anita Banfi merkt, das die Zahl der Gäste aus dem Norden zunimmt. «Honig und Mehl verkaufen sich gut, wenn Touristen kommen», sagt sie. «Alles was aus dem Tessin stammt, ist bei Deutschschweizern sehr beliebt.»

Legende: Seit 20 Jahren bietet Anita Banfi auf dem Markt jeweils regionale Produkte an. SRF/IWAN SANTORO

Viele der Deutschschweizer Gäste kommen aus Altdorf. Der Grund dafür ist der Gotthard-Basistunnel: Mit der Zugverbindung sind sie in rund 30 Minuten in Bellinzona. Die Zugfahrt in die nächstgrössere Deutschschweizer Stadt, nämlich Luzern, dauert gut doppelt so lang.

In Bellinzona sind sich viele einig: Ohne diese schnelle Verbindung hätten sie den Ausflug an den Markt nicht unternommen.

Der längste Eisenbahntunnel der Welt Box aufklappen Box zuklappen Mit 57 Kilometer Länge ist der Gotthard-Basistunnel der längste Eisenbahntunnel der Welt. Die Bauzeit betrug rund 20 Jahre. Am 1. Juni 2016 fand die offizielle Eröffnung statt. Der Tunnel ist Teil des Verkehrskonzepts Neue Eisenbahn-Alpentraversale NEAT . Durch eine Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene sollen die Alpen geschützt werden. Im Gotthard-Basistunnel können pro Tag bis zu 260 Güterzüge fahrplanmässig verkehren, dazu kommen täglich 66 Personenzüge. Die Reisezeiten in Nord-Süd-Richtung haben sich durch den Tunnel um bis zu 50 Minuten verkürzt.

Seit 10 Jahren ist dies möglich. 2016 wurde der Gotthard-Basistunnel eröffnet. Bis dahin trennte ein Bergmassiv die beiden Kantonshauptorte.

Gegenseitige Bevorzugung

Seither sind Altdorf und Bellinzona auch auf politischer Ebene näher gerückt. Seit einigen Jahren treffen sich die Regierungen der beiden Orte regelmässig.

Legende: Wer aus Bellinzona in Altdorf zu Besuch ist, soll künftig günster ins Museum kommen. Keystone/URS FLUEELER

Die Einwohnerinnen und Einwohner würden direkt davon profitieren, sagt Bellinzonas Vizestadtpräsident Fabio Käppeli: «Wir arbeiten im Moment an vergünstigten Eintritten in Sportanlagen und Museen für die Bevölkerung der jeweils anderen Stadt.»

Sprachgrenze überwunden

Es würden wohl immer mehr Menschen aus Altdorf den Markt in Bellinzona besuchen als umgekehrt, sagt der Altdorfer Gemeindepräsident Sebastian Zust. «Wenn wir es mit guten Angeboten schaffen, dass jemand aus Bellinzona bei uns übernachtet oder ein Festival besucht, dann haben wir schon viel erreicht.»

Legende: Eindruck vom internationalen Musikfestival «Alpentöne» von 2023. Der Kanton Uri würde sich über mehr Gäste aus dem Tessin freuen. Keystone/URS FLUEELER

Zugenommen habe aber die Zahl der Pendlerinnen und Pendler, die im Tessin wohnen und in Altdorf arbeiten, sagt Sebastian Zust. Und damit habe der Gotthard-Basistunnel auf jeden Fall etwas verändert: «Es ist selbstverständlicher geworden, dass hier in Altdorf italienisch gesprochen wird.»